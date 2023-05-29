區議會改革｜李慧琼稱收逾160萬個簽名　陳國基：從根本改變制度

「香港各界撐完善地區治理大聯盟」自本月初起、持續擺街站呼籲市民簽名支持區議會新方案。大聯盟總召集人李慧琼今日（29日）聯同各成員到政府總部遞交從街站及網上所收集的1,616,385個簽名，她稱逾160萬個簽名說明社會期待防止失效、崩壞的區議會，又指立法會議員明白議案重要性，相信會盡快完成審議工作，令區議會順利換屆。



政務司司長陳國基和民政及青年事務局局長麥美娟到場接收簽名，陳國基表示，有信心新方案可從根本改變制度，為市民做實事。



李慧琼表示，大聯盟自5月5日成立至今，共收穫1,616,385個簽名表示撐完善地區治理建議方案，其中逾110萬簽名來自街站、51萬個簽名來自網上。她認為逾160萬簽名說明香港社會期待防止失效崩壞、更好統籌協調的區議會，「清楚顯示方案符合市民期望」。

她感謝義工及簽名撐方案的市民，為推動地區治理提供良好條件，期望方案盡快通過立法會審議，相信議員明白議案急切性，會盡快審議為年底換屆做好準備。

陳國基表示，近來除政府官員做地區工作好解說外，亦有不同愛國愛港團隊設街站、講座，爭取各界支持方案，直言成績「令人非常鼓舞」，160萬個簽名反映社會對方案的支持及期望，指「對方案充滿信心」。