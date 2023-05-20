區議會改革｜麥美娟拒增三會提名票　稱選舉後公布委任議員

區議會改革方案公眾諮詢期周二（16日）結束，選舉方案增設多重門檻，包括直選參選人除須取得當區市民提名，亦要得到三個地區委員會委員的提名，民主派憂慮地區「三會」成員首選政治立場相近的參選人，如每名成員只可提名一人，民主派或難入閘。



民政及青年事務局局長麥美娟認為，每名委員只能提名一人，是希望「他可以投幾多票就提名幾多人」，又指如因為怕民主黨難入閘就增加地區「三會」成員提名票是不公平。



民青局局長麥美娟。（資料圖片/林靄怡攝）

新一屆區議會組成方案早前出爐，來屆區議會將分別設有直選、委任以及三個地區委員會互選，直選席位有88席，比例大降至不足兩成。直資參選者提名門檻將會增加，除了由當區市民提名，亦要得到地區委員會委員的提名，並且必須通過資格審查，以符合「愛國者治港」原則。

民主派批評「三會」提名要求或出現利益衝突促撤銷，擔心在建制派主導的「三會」下，難以取得足夠提名。根據規定，每名委員只能提名一人，參選人須至少取得分區、防火和滅罪委員會各三個提名。

不過，麥美娟在電視台節目中表示，每名委員只能提名一人，是希望「他可以投幾多票就提名幾多人」，「佢哋係熟悉地區情況嘅人，可以協助我哋揾一啲熟悉地區情況又有心為地區服務嘅愛國者。」她亦指，如因為怕民主黨難入閘，就增加地區「三會」成員提名票是不公平，「我哋不應該為某一類人去預設，我哋都要公平。」

麥美娟補充，雖然不會增加每名「三會」成員提名票，但會與地區委員會界別一樣，限制每名參選人只可取三至六張提名票，至於委任區議員的名單，則會留到區議會選舉後才會公布，「我哋考慮嗰個人嘅能力、專長同貢獻社區服務嘅熱誠、係咪有心真心實事做服務，當然佢一定要係愛國者。」

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片 /林靄怡攝）

曾國衞：市民須改變思維 改革方案非「益自己人」

政制及內地事務局局長曾國衞指，市民的思維方式需要改變，不應認為區議會改革是政府為了「益自己人」，「過去好多反中亂港嘅人企圖搞亂香港，無論政府做咩，佢都先入為主覺得係陰謀論，永遠都係你做咩就話你官商勾結、益自己人，再唔係就話你政治酬庸。」