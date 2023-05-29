康體通新預訂系統7月登場　鄭泳舜、霍啟剛試用：有效打擊炒場

康文署「康體通」預訂系統已經推出20年，新的系統「SmartPLAY康體通」7月將會啟用。熱愛運動的民建聯立法會議員鄭泳舜以及體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，今日（29日）獲邀試用，認為新系統有效打擊炒場。



可同時處理1萬人次申請

鄭泳舜和霍啟剛出席康文署簡介會，並試用新系統。署方介紹，「SmartPLAY康體通」可同時處理1萬人次申請，市民可以網上或者使用SmartPLAY app book場或報名參加班組活動。不熟悉電腦系統亦不用擔心，康文署亦會保留櫃位服務。新系統由7月3日起接受登記，預計明年中在240個康樂場地設有自助服務站，過渡期內亦會有服務大使現場幫忙。

至於市民最關注的炒場問題，「SmartPLAY康體通」增設功能，租場者需要聲明如無法取場及在場使用設施，會按規定的途徑取消租場，不會透過任何形式轉讓用場許可。另外，租用人必須在進場前以身份證明文件簽場，並須應場地管理人員要求出示身份證明文件，以供查核，而轉讓場地或用他人身份證取場均有機會違法。

鄭泳舜稱，樂見新系統早日推出，有效打擊炒場行為，但期望當局在實施前，作更多的測試，及可向不同持份簡介及聽取意見。

另一方面，收費草地足球場和非收費設施採用抽籲分配方式，其他熱門場地仍然是先到先得。至於會否增加抽籤分配的場地種類，署方指會聽取意見後再決定。