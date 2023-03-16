政府研不轉讓聲明阻炒場　業界：中介以使用者資料登記仍毋須負責

政府研究要求預訂及登記使用康文署設施作出不轉讓聲明，立法會議員林振昇今日（16日）在電台表示，做法或會有少少阻嚇力，但成效不會太大，仍需要加重刑罰，例如一定時間不可預訂場地，但亦要留意不應影響到真正用家，要針對集團式經營大幅獲利的炒場人士。



香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩亦認為成效不大，他解釋炒場中介以用者資料來進行登記，即使有責任亦是在登記的使用者上，對中介毫無影響。



當局研究要求預訂及登記使用康文署設施作出不轉讓聲明，立法會議員林振昇今日在港台節目表示，過去雖然推出不少打擊炒場措施，但成效都不大，例如炒場中介在轉讓場地後，仍會在租場當日出現，所以即便有巡查亦不會發現有炒場的情況，對炒場無打擊作用，認為或需以放蛇等方式才能打擊炒場集團。

議員：阻嚇力少成效不大

林振昇又認為，作出不轉讓聲明或會有少少阻嚇力，但成效不會太大，仍需要加重刑罰，例如一定時間不可預訂場地，甚至以刑事方式作出懲罰，但亦要留意不應影響到真正用家，要針對集團式經營大幅獲利的炒場人士。

籃球場中介費高達$1200

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，在各項措施下只能說炒場的情況並無惡化，仍有不少教練指要經中介才能成功訂到場。他指中介可以電腦程式等訂場令機會大大提升，而眾多服務中以籃球場最為嚴重，租場需要1,000至1,200元服務費。而足球場則因為需要抽籤，會較為困難，舉例指4人登記3人要到場，令成本提高。

他又指出，有教練反映當有學生生病等情況時，不能使用球場，但礙於取消要提早三日前的規定，仍有機會會被納入黑名單，他認為不應波及到以上情況的人士。至於不轉讓聲明他亦認為成效不大，他解釋炒場中介以用者資料來進行登記，即使有責任亦是在登記的使用者上，對中介毫無影響。