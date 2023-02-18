特首政策組請人　研究員月薪破6萬！　有甚麼入職要求？

特首李家超委任黃元山為特首政策組組長，並已開始組班。近日公務員事務局刊登招聘廣告，聘請研究員和助理研究員，其中研究員月薪由6.01萬元起！



黃元山為特首政策組組長。（資料圖片/歐嘉樂攝）

5年相關全職工作經驗

據公務員事務局資料，特首政策組研究員為非公務員職位，要求大學甲等或乙等榮譽學士或以上，具有良好中英文書寫及會話能力，中學文憑試中英文要2級以上，取得學位後擁有不少於5年全職從事學術、地區、經濟或商業研究、或公共事務及政策相關的工作經驗，能獨立進行研究，能同時處理多個任務並短時間內完成工作。此外亦要具有良好人際交往技巧及演講能力，對公共政策研究有強烈興趣，而熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者尤佳。

研究員負責計劃、統籌及完成數據蒐集及分析工作，進行研究任務，並要協調本地或海外大學、智庫及研究組織，亦要協助撰寫撮要、分析及報告等，也要舉辦公眾參與活動，包括聚焦小組、研討會及公眾會議。

今次政府開出12個月合約，月薪由60,100元至68,975元，或要超時或周六日及公眾假期工作，需要戶外工作，申請人可能要參與筆試。

助理研究員月薪32545元起

至於助理研究員月薪由32,545元至43,610元，入職要求與研究員一樣，職責則包括協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動，協助撰寫報告，為研究提供技術以及後勤支援，以及為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

特首政策組兩崗位截止申請日期為3月1日傍晚6時。