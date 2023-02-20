黃元山首以特首政策組組長身份到立法會 拒定KPI：研究難量化

黃元山出任特首政策組組長後，今日（20日）首次出席立法會委員會會議。黃元山簡介政策組特別之處，包括容許委任公務員或政府以外人員加入。對於有議員詢問會否為小組定下「關鍵績效指標」（KPI），黃元山卻回應稱：「難以量化研究」。



黃元山首次以特首政策組組長身份出席立法會會議（立法會直播截圖）

行政長官李家超去年宣布成立「特首政策組」，最終委任立法會選委界別議員黃元山擔任「組長」，黃元山因而辭去議員職務。他今日首次到立法會解釋工作範圍及人手編制。根據政府提交的文件，「特首政策組」仿效「創新辦」架構，不過將8個首長級常額公務員職位，轉為非公務員職位，並另設39個非首長級公務員職位。

「G19」謝偉銓讚將公務員職位轉位非公務職位，令政策組更有彈性，認為是「好事」，但政策組與前朝「創新辦」架構相近，謝偉銓詢問黃元山兩者職能有何不同？黃元山表示，政策組有四大主要工作方向，包括以高瞻遠觸角度倡議及協助制定長遠措略性政策、貼近國家發展大局；建議及分析如何融入國家發展大局的對接重點；審視國際形勢及關系，分析機會及風險；把握香港民情，了解市民關注的大方向。

黃元山又指，政策組會依舊統籌《施政報告》撰寫工作、監察落實《施政報告》政策情況、及為將會成立的行政長官顧問團提供協助和支援秘書處，同時增加內部研究工作。而過往由「創新辦」負責的項目統籌工作，則已交由各相關部門跟進。他又指，政策組將與不同界別會與智庫商討政策研究等，預留1.3億元供人力、研究員薪酬、研究資助計劃、內部研究項目、外判項目等。

選委界周文港則關注39位非首長級公務員的職責內容，特首政策組副組長林淑儀回應指，39人當，其中18位為主任級公務員，主要負責政策研究、撰寫《施政報告》、進行民意調查等工作，有需要會在政府以外進行招募；另外21人為文書及秘書職位，負責行政支援工作。黃元山補充指，研究工作方面，希望可以透過聘請非政府及有研究工作背景的人員，吸納社會上不同意見，整合及分析後，為特首提供意見。

黃元山：政策落實看天時地利人和 難訂KPI

選委界蘇長榮質問政策組會否制定KPI？黃元山回應指，政策組希望為特首提供更多政策考慮觀點和基礎，作為內部研究機構，主要負責前期和戰略性研究，但政策最終能否落實與「天時地利人和」相關，故難以量化績效指標，研究成果也會交給特首。