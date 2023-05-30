北部都會區｜立法會小組「開壇」先討論發展策略　再按主題逐項傾

北部都會區發展事宜小組委員會會議今日（30日）下午展開，會議談及委員會未來的工作計劃，主席劉國勳指委員會大約1個月開1次會，先運作1年，再由內會決定是否繼續。有與會者希望工作計劃加入了解深圳政策和發展模式等的討論內容，亦有與會者期望委員會的討論事項排優次。



工作計劃包括檢視北部都會區相關法例守則技術指引，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指，城市規劃相關條例足以處理北部都會區的發展問題，條例已大致完成審議，認為委員會應集中討論服務承諾等。



葉劉淑儀指，政府勾畫美麗的願景，250萬人口，50萬個職位等，惟未提到基建等開支和融資方案，政府早前回覆指年底會有綱領，認為議程要密切關注。

議員提出加入地區配套、深圳政策等內容

勞工界議員梁子穎提到希望加入包括公私營房屋、基建、創科城的配套等的討論事項。旅遊界立法會議員姚柏良指希望把計劃的討論事項排優次，令討論更有效，他關注到「雙城三圈」之中康樂生態圈的發展，包括如何在規劃階段納入旅遊元素。

「雙城三圈」是指2021年時任特首林鄭月娥在《施政報告》提出的概念，「雙城」為香港和深圳，「三圈」由西至東是深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈，和大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈。

劉國勳指政府北部都會區發展策略未有在立法會上討論過，初步建議在會議可先討論北部都會區的第一層設計，包括人口和公私營房屋比例等，之後再按專題包括基建、旅遊和文體設施等逐項討論。