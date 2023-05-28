陳茂波：前瞻規劃理順基建配套　便捷交通網有助釋放土地發展潛力

財政司司長陳茂波今日（28日）發表網誌，表示若要令香港有更高效發展，必須改變思維，透過前瞻的規劃，更好地理順空間布局和基建配套，貫通香港東西南北的交通網絡，加快產業及商業發展，以及釋放沿途土地的發展潛力。



▼5月25日 港鐵舉行東涌線延線動工典禮▼



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東涌人口將增至30萬 延線通車後往中環車程縮21分鐘

陳茂波日前出席東涌線延線的動工典禮，是本屆政府首個正式動工的鐵路項目。他在網誌中指，東涌新市鎮擴展後，將提供額外62,000個住宅單位，容納多18萬人口，屆時整個東涌居住人口將會增加到約30萬人，而這個鐵路項目將增加東涌東及東涌西兩個鐵路站，在通車後，日後居民由東涌東往返中環的車程可縮短21分鐘，除了讓市民的出行更便捷，也會帶來巨大的經濟效益。

他在網誌特別提到，優質的城市發展和生活環境，其中一個重要因素必定是便捷高效的交通運輸。本港約1,100平方公里的面積中，已發展面積僅佔約四分之一，隨著進一步開拓更多土地供居住及擴大發展容量，必須對交通網絡和系統提前作出部署，讓整個發展能更快、更高效，適時配合區內所需。

本港54%人口居新界 港島人口減少百分之三

他指出，要讓本港更好更高效發展，必須改變思維，透過前瞻的規劃，更好地理順空間布局和基建配套，讓新發展地區能更好滿足市民的居住和生活需要；而貫通香港東西南北的交通網絡，不但能便利出行，更有助加快產業及商業發展，以及釋放沿途土地的發展潛力。

截至去年，本港人口約730萬人 ，其中逾390萬人居於新界地區，佔比約54%，數字較二十年前高出3.4個百分點；居於九龍的人口比例持平在約30%；居於港島區的人口佔比則減少逾3個百分點，降至約15%。

▼5月25日 陳茂波出席東涌線延線動工典禮▼



全力提升鐵路網絡 料共4車站將竣工

另外，陳茂波表示，未來幾年本屆政府還會全力提升新界的交通網絡建設，以配合包括北部都會區在內的整體發展，包括小蠔灣站、屯門南延線、洪水橋站和古洞站，期望釋放沿線土地的發展潛力，創造更大的容量。

陳茂波稱，古洞北、粉嶺北和洪水橋等地主要仍是一些發展密度較低的民居，以及回收場、貨櫃儲存等棕地作業，當地的交通主要還是依靠公路接駁，承載力有限，故該兩個站將對新發展區的起動扮演著重要角色。

他續指，洪水橋站附近將設公共運輸交匯處和環保運輸服務系統等，亦預留了擴建的空間，可配合港深西部鐵路（洪水橋至前海）的接駁。整個鐵路布局，將大大提升港深兩地的連繫、促進兩地貨物和人員的高效流動。

至於小蠔灣站和屯門南延線，則發揮增加土地房屋供應的作用。港鐵小蠔灣車廠用地發展項目可提供約2萬個單位，當中約一半是公營房屋。