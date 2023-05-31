去年212宗駁錯污水渠有64宗已修正　政府：多管齊下改善維港水質

維港水質向來受到關注，有時候會發出臭味，令人對維港印象大打折扣。環境及生態局局長謝展寰回應經民聯立法會議員梁美芬的書面質詢時說，政府多管齊下減少污染物排放，加快改善維港近岸環境和氣味問題。



渠水渠破損是環境污染一大源頭。（資料圖片）

中西區去年14宗駁錯污水渠 全未完成修正

環境局列出2022年政府跟進駁錯污水渠的個案數字，共有212宗，但已完成修正個案僅64宗。其中中西區有14宗駁錯個案，但無任何個案已修正。局方表示，有23宗個案業主被警告或勸喻後已糾正，有15宗業主接到修葺或清拆令後修正，有26宗涉及公共污水渠老舊問題已修復。但有73宗發出修葺或清拆令後仍未糾正，餘下75宗則處於調查階段或正進行工程，局方會繼續跟進個案。

政府工程方面，過去1年有4項污水系統工程已經竣工，造價合共約23.4億元，另有5項工程正在施工，預算合共32.9億元，另外長沙灣污水系統工程今年向立法會申請撥款，後續還有紅磡、荃灣、灣仔等地的工程正進行勘查和設計。

政府正處理維港海濱氣味問題。

正調查氣味黑點的雨水系統主要污染源

至於改善維港沿岸水質的措施，除了上述工程之外，政府亦正按照去年發表的《施政報告》排查氣味影響嚴重的黑點，追蹤區內雨水系統的主要污染源，亦會定檢查、維修及清洗公共污水渠及雨水渠系統內的沉積物，目標是2024年年底前，將維港兩岸特別是荃灣、深水埗和九龍城區有嚴重污染問題的排水口污染量減少一半。

此外局方亦表示由2021年3月起在有氣味問題的地區恆常使用渠務署和科大合作研發的「氣味控制水凝膠」 ，以紓緩沿岸渠道氣味。