陳月明：打鼓嶺基建滯後恐拖「北都」後腿　倡建焚化爐化解臭味

上屆政府提出「北部都會區」概念後，外界除關注香港與內地發展如何融合外，亦關心範圍包括打鼓嶺在內的都會區何時落成。身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的選委界立法會議員陳月明坦言，區內居民十分期待都會區發展，惟區內基建滯後，促請政府盡快落實所需基建。



打鼓嶺的發展還有另一個問題要克服，便是區內堆填區散發的臭味問題。陳月明促請當局在區外慎重選址興建焚化爐，以解決問題。



陳月明作為香港開埠以來第一位「女鄉頭」，對打鼓嶺及「北部都會區」的發展格外上心。（文睿攝）

陳月明作為香港開埠以來第一位「女鄉頭」，由過去任北區區議會當然議員，到去年加入立法會成為「雙料議員」，陳月明回顧從政之路，坦言：「可謂如履薄冰」。陳月明上任立法會議員伊始，恰逢國家公佈大灣區戰略，打鼓嶺區作為深港樞紐、「北部都會區」發展範圍之一，她對都會區發展格外上心。

打鼓嶺匯聚三口岸人流 惟基建滯後

陳月明表示，打鼓嶺與羅湖區山水相連，是深港之間距離最接近的地方，倘若可配合深港口岸經濟帶來的建設，打鼓嶺的發展潛能非常大，故在「北部都會區」概念公布之初，不少打鼓嶺居民對此感到興奮及充滿希望，惟得悉概念到落實、成事需二十年之久，陳月明坦言居民期望頓時落失：「唔好話年紀大嗰啲，好似我啲仔女都話：『二十年？都唔知會發生咩事。』」

達成美好願景前，陳月明認為政府須加緊步伐完善當區基建設施，讓居民可以切實感到打鼓嶺的發展進度。陳月明指，打鼓嶺聯通深港兩地三個關口，包括羅湖、文錦渡及香園圍，每日應付大量往來人流，惟口岸附近的設施卻供不應求。

她以「人車直達」的香園圍口岸為例，指自恢復通關後，該口岸的停車場連日爆滿，出現已預約車輛與未預約車輛逼爆停車場的混亂情況，車位供不應求。另外，通關後有不少內地旅行團以香園圍口岸過關來港旅遊，但口岸旁的松園下村設施嚴重不足，只有一個公共廁所，通關後有大量旅客使用，導致廁所容易變得骯臟。陳月明為村長向政府部門反映並要求加強清潔。

她促請政府盡快落實所需基建，以基建先行發展模式，促進地區產業人才流動性，以支援發展。

傳內地有意改建羅湖商業城為博物館

而北部都會區的發展，也並不只著眼於香港，根據政府的構想，北部都會區會為香港建立「南金融、北創科」的新經濟格局，並配合國策，加強粵港澳大灣區更深層次更全面的合作，使香港能更好融入國家發展大局。因此，北部都會區的發展，不能勿略深圳羅湖區的同步發展。

有傳內地政府擬將毗鄰口岸的羅湖商業城改建並活化成博物館，日後可以成為北都與深圳兩處發展區域之間「緩衝帶」提供一些休閒設施。翻查本港北部都會區鐵路發展計劃，港府亦擬將東鐵線大執位，將現有羅湖站移遷至深圳，另增設羅湖南站。由此觀之，羅湖商業城的改建計劃未必空穴來風。

不過，現時羅湖站旁的羅湖村仍有百餘戶居民，若落實遷站及進行大規模區域發展時，羅湖村又該何去何從？

陳月明相信村民可留在原址居住，更直言發展必須要顧及村民需要：「佢哋無村公所，開個會、傾個計都無地方，連個公園仔都無。而家政府話要拆（羅湖站），做返啲設施（例如）商場，但啲居民會點諗？」她直言要滿足居民基本需求，同時保留打鼓嶺的獨有文化才可以和諧發展：「北部都會區發展一定要保留原汁原味嘅文化，例如客家文化。」

臭味擾人 陳月明促港府慎選焚化爐地址

要發展「北部都會區」，除要完善打鼓嶺的「硬實力」加快基建配套，更不能忘記「軟實力」配合。其中一個急於解決的問題，便是打鼓嶺堆填區的臭味問題，若未能提出圓滿的解決方案，恐成北部都會區發展的掣肘。

去年8月，一群內地網民湧入特首李家超的微博「洗版」，投訴堆填區帶來的臭味問題。陳月明坦言，經常收到打鼓嶺居民投訴：「用咗畢生積蓄喺到買咗樓，但而家都唔知點樣開窗！」有些村民甚至聲稱，已對臭味習慣得已麻木。

陳月明去年趁暑假休會期間，也對堆填區的臭味問題，有了第一身的體驗。她去到鄰近打鼓嶺的內地大廈居住，發現堆填區散發的臭味的確擾人，令打鼓嶺及鄰近的內地居民生活質素堪憂。

陳月明於今年初在立法會環境事務委員會上，向環境及生態局局長謝展寰再次跟進相關事宜，惟謝展寰竟回答指，「國家標準」不是等於臭味清零，而是「定喺『啱啱聞到』嘅情況，所以符合國家標準唔等於你一定聞唔到味。」陳月明坦言：「無嬲」，明白這不是短期內就可以解決的問題，她又認為當局「有心」解決問題，舉例指她在訪問前一日再接獲居民投訴臭味問題，她旋即轉告謝展寰，對方亦立即回覆表示會跟進。

環境及生態局早前透露，發展局和規劃署正於「北部都會區」物色合適興建第三座現代焚燒發電設施的可能選址。

陳月明認同，建焚化爐有助解決部分臭味問題，但垃圾在運輸過程中會造成二次污染，車輛駛過的道路會有臭味。她強調打鼓嶺作為三個口岸的交匯點，絕不適宜在區內覓地興建焚化爐，促請政府慎重選址。