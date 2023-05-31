立法會「吹雞」議員需列席　神秘人來視察無人識？｜政壇諸事町

新一屆立法會未曾有議員要求點人數，記名表決亦不常見，議員未必長期在會議廳內列席。不過，今日（31日）下午議員突然收到通知，需要在下午4時半及5時半留在會議室，皆因有人來視察立法會運作情況，不過竟然無人知道是誰？



秘書長帶領4人後門入會議廳

約下午4時30分，大部份議員先後進入會議廳，多名議員稱是收到通知，需要在會議廳列席1小時。約15分鐘後，有4名人士在立法會秘書長陳維安帶領下，經過立法會會議廳後門，相信是近距離視察立法會運作。

記者向立法會秘書處打聽，陳維安帶領哪些來賓參觀立法會，但秘書處稱不知道有人來參觀，而多名議員亦表示「認唔到係邊個」。

5月31日下午，立法會秘書長陳維安帶領4名人士，從後門進入會議廳。（馮子健攝）

梁君彥稱中聯辦部長拜訪 無透露名字

會後，立法會主席梁君彥被問及誰人參觀立法會。梁君彥指，今日中聯辦有部長來拜會他，順便帶該部長參觀立法會。被問及是哪一個部長，為何今天到訪，梁指每日會面不同人，今早會晤沙地阿拉伯駐北京的領事，昨日會晤中國駐阿聯酋領事，每天都了解、拜會、交流意見。梁君彥再被追問是哪一位部長，他僅指其中一位新的，沒有來過立法會。至於部長對議員作何評價，梁君彥稱：「唔知喎，你可以問吓佢哋啦！」