鄧炳強返東莞「找數真漢子」　偕青年自拍大玩半邊心｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強上周三（24日）展開兩天的大灣區訪問，連日來都在社交平台分享他的行程，重點更是介紹他的家鄉東莞，包括帶領一班保安局青少年領袖到訪虎門炮台、海戰博物館及松山湖，深入了解當年虎門銷煙歷史，學習中國人自強不息的精神。



鄧炳強更化身為「找數真漢子」，原來是宴請一眾保安局青年領袖食家鄉菜，東莞臘腸同荔枝柴燒鵝等，應有盡有！



鄧炳強在小紅書和Facebook都分享他的大灣區之旅。其中帶領青年領袖到東莞的虎門炮台、海戰博物館及松山湖，深入了解當年虎門銷煙的歷史，一同學習中國人自強不息的精神。隨後，一行人更到訪松山湖創業基地，與當地創業人會面，了解大灣區的工作機遇。

鄧炳強緊貼潮流，擺出韓國女團熱門手勢「半邊心型」打卡。（鄧炳強Facebook圖片）

想不到形象彪悍的鄧炳強卻是一個柔情鐵漢，與青年在各景點頻頻「打卡」留念，更懂得擺韓國女團拍照愛用手勢「半邊心型」，更獲一眾網民大讚「潮」、「與時並進」，認真「貼地」！

除此之外，鄧炳強早前出席網台節目《小角色．大人物》，接受兩位保安局青年領袖論壇成員採訪，過程中鄧炳強給了他們一個願望，其中一位成員希望吃東莞的特色菜。鄧炳強今次亦有「找數」，準備好一整枱家鄉美食，東莞臘腸、荔枝柴燒鵝、石龍豆皮雞、厚街水庫魚，相信眾人都大飽口福！