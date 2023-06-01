司法部長賀榮：積極為港法律界融入國家發展大局提供法治保障

司法部部長賀榮5月31日在北京，會見了香港特別行政區律政司司長林定國一行。賀榮指出，司法部深入貫徹落實中央關於促進粵港澳大灣區建設的決策部署，在行政立法、刑事執行和法律服務開放等方面，積極為香港司法法律界融入國家發展大局提供法治保障。



賀榮強調，黨的二十大對全面建設社會主義現代化國家作出戰略部署，首次專章論述法治建設，充分彰顯了黨在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家的堅定決心。司法部堅持以習近平法治思想為指導，聚焦法治建設服務保障黨和國家工作大局的目標任務，立足職能，在法治軌道上全力推進中國式現代化。香港律政司在全面準確貫徹落實憲法、基本法和香港國安法，維護國家安全、處理重大法律問題、支持行政長官依法施政、維護香港長期繁榮穩定方面承擔重要職責，發揮了積極作用。

賀榮指出，司法部深入貫徹落實中央關於促進粵港澳大灣區建設的決策部署，在行政立法、刑事執行和法律服務開放等方面，積極為香港司法法律界融入國家發展大局提供法治保障，出台港澳律師大灣區內地執業試點等政策措施，助力粵港澳大灣區打造成高質量發展的示範地和中國式現代化的引領地。

林定國表示，香港律政司將嚴格落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，積極推動完善香港特區法律體系。希望通過深化與司法部交流合作，在中國式現代化建設偉大進程中發揮香港專長，切實助力大灣區建設，促進香港法律界積極融入國家發展大局。

雙方還就粵港澳大灣區規則銜接與機制對接、涉外法治人才培養合作、中國委託公證人制度最新發展等共同感興趣的議題進行了交流。