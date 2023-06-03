梁振英：香港再出發大聯盟撐政府施政　遵從習近平對港工作要求

香港再出發大聯盟成立3周年，今日（3日）舉行誌慶酒會，行政長官李家超、醫務及衞生局局長盧寵茂等多名官員及政界人士出席。大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英表示，大聯盟會繼續秉持成立宗旨，支持特區政府依法施政，遵從國家主席習近平對港工作要求，並為香港鞏固由亂及治，啟動由治及興的進程貢獻力量。



香港再出發大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英指，大聯盟繼續支持特區政府依法施政。（林靄怡攝）

梁振英：按照習近平對港要求辦事

梁振英指大聯盟成立是按民心所向，走在防疫抗疫前線保就業、保收入；發揮超級聯繫人作用，在國外說好中國故事、香港故事，助香港融入大灣區。他指大聯盟繼續支持特區政府依法施政，續按照國家主席習近平對港工作要求，並為香港鞏固由亂及治，啟動由治及興的進程貢獻力量。他續指，香港再出發不是口號，而是必須共同實現的目標。

特首李家超稱，期望大聯盟繼續團結各界，說好愛國愛港故事。（林靄怡攝）

李家超：大聯盟肩負香港再出發責任 冀續團結各界

特首李家超表示，2020年5月香港遭受黑暴及疫情雙重打擊，大聯盟成立並肩負香港再出發的責任，為香港增強發展動能，令人鼓舞。現時香港全面復常，他指，要同開新篇，未來希望大聯盟繼續團結各界，說好愛國愛港故事。

鄭雁雄讚揚大聯盟全面配合中央決策

中聯辦主任鄭雁雄稱，大聯盟全面配合中央重大決策，如制定《港區國安法》、完善選舉制度等，大聯盟都發表聲明支持及舉辦座談會解說。他希望大聯盟帶領說好中國故事，全力支持特區依法施政，更有效破解就業、住房、養老、醫療的問題，為青年人提供幫助。