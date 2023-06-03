油尖旺關愛隊收500萬捐款　推進地區服務

地區關愛隊成立後，其中一大難題就是籌集資金提供服務，不少地區關愛隊都向社團、企業尋求支援。「油尖旺關愛服務」近日收到500萬元捐助，將會用於支持區內服務。



香港福建社團聯會和聯會副主席姚明耀，向「油尖旺關愛服務」捐出300萬元，此外，油尖旺社團聯會名譽會長楊詩傑及油尖旺社團聯會首席會長羅家聰亦各捐出100萬元，以示對「油尖旺關愛服務」的支持。支票捐贈儀式早前舉行，中聯辦九龍工作部副部長郭長勇、油尖旺民政事務專員余健強、油尖旺社團聯會會長楊子熙、福建社團聯會主席施清流、榮譽顧問姚志勝、副主席兼秘書長佘德聰、副主席兼九龍西分會會長蘇清棟、副主席姚明耀、油尖旺愛心慈善基金主席陳麗芳、九龍社團聯會油尖旺地區委員會副主任鍾港武、油尖旺社團聯會主席王子成，以及區內少數族裔義工代表KP Gurung和太太Aruna Gurung出席活動。

子熙致辭時表示，「油尖旺關愛服務」的成立是為了能夠凝聚各界力量及社會資源，支持特區政府改善民生，積極配合及支持油尖旺關愛隊進一步推動地區服務工作，尤其針對油尖旺區的劏房戶、長者、少數族裔共融、貧富懸殊等較突出情況。