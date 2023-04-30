關愛隊｜政府料第三季各區成立一隊　南區自組基金籌得逾$700萬

南區關愛隊今日（30日）率先舉行誓師典禮，政務司司長陳國基形容關愛隊「朝氣勃勃」，揚言關愛隊「一定會成功」；民政及青年事務局局長麥美娟則提到「香港南區各界聯會」聯同南區各組織成立「南區各界關愛及發展基金」，現已籌得733萬元款項供南區關愛小隊使用，認為這達到了政府推動關愛隊的初心，除靠政府支援外，更可凝聚社區各界參與共建社區，

另外，麥美娟透露，其餘16區的關愛隊正進行遴選工作，「一個區成熟就做一個區」，期望今年第三季可在各區成立關愛隊。



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陳國基致辭表示，政府選擇率先在南區和荃灣成立「關愛隊」，是因為這兩區有各式各樣的居住環境，包括鄉村、公屋、「三無」大廈、私人屋苑和低密度住宅。他們對社區服務有截然不同的需要，對「關愛隊」是非常大的考驗，希望「關愛隊」在這兩區累積的服務經驗，可以供其他地區參考，令其餘16區「關愛隊」的工作能進行得更加順利。

料第三季前成立各區關愛隊

麥美娟透露，當區成立了「南區各界關愛及發展基金」，在各方組織協助下共籌得733萬元款項，成功凝聚社區各界參與共建社區，達到政府推動計劃的目的。

她預料其餘地區的關愛隊將於本年第三季前陸續成立，指各關愛小隊將在2年內完成1萬次的長者探訪及探訪1萬次有需要家庭，為他們提供共3千次服務。

出租互委會址便利關愛工作

南區關愛隊隊長朱立威指，有信心關愛隊可為居民提供適切服務。另外，他歡迎政府出租互委會舊會址供關愛隊使用，認為互委會地點方便，居民步行3至5分鐘即可到達，更便利居民。

麥美娟：「開心香港」受歡迎

提到「開心香港」首個活動昨日（29日）正式開鑼，麥美娟感謝市民支持，首個美食展的門票於首日已全數派發完成，反映活動受歡迎。她指，昨日有不少市民一早到灣仔會展排隊參加美食展，會展同事亦有提早開放給市民進入會場，她指未來兩個在沙田及觀塘的美食展位於室內，屆時沒有人流限制。