關愛隊｜資助不足難聘全職員工　顏汶羽：籌款視乎搭建網絡能力

政府《施政報告》中宣布在全港18區成立關愛隊，繼早前以荃灣和南區作為試點後，其餘16區的關愛隊昨日（13日）起接受報名。立法會議員顏汶羽今早（14日）接受電台訪問，直言當局的資助額不足以讓關愛隊聘請全職員工。他又認為關愛隊的籌款能力，要視乎其有否搭建社區網絡的能力。



立法會議員顏汶羽今早（14日）接受電台訪問，直言當局的資助額不足，關愛隊聘請全職員工。（歐嘉樂攝）

關愛隊兩年內獲政府80萬至120萬元資助，顏汶羽認為政府提供的資助額低，平均每月預算為數萬元，建議關愛隊要以小區為本，以每個小區有2萬人口計算，寄語有心申請成為關愛隊的團體，要充分了解小區需要。

他又相信，當局的資助不足讓關愛隊聘請全職員工，或只能聘用兼職或提供義工津貼。因此，關愛隊的持續運作將視乎關其籌款能力，能否廣納更多支持，搭建社區網絡的能力。

此外，顏汶羽認同關愛隊的資助額分期發放的安排，認為若關愛隊未能達至關鍵績效指標（KPI），政府可停發津貼。他希望民政事務總署按不同地區居民需要，彈性訂立KPI要求，同時留有空間讓關愛隊處理突發事務。

本身是觀塘區議員的他不認為關愛隊會取替區議會，因為區議員是政府與市民之間的溝通橋樑，而關愛隊負責小區服務。