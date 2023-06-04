六四34｜多國駐港領事館FB貼燭光相　歐盟駐港澳辦事處擺電子蠟燭

「六四事件」今日（4日）踏入34周年，多國駐港領事館在社交平台專頁貼燭光相悼念，包括美國駐港澳總領事館今早在Facebook專頁張貼燭光相片悼念，並換成專頁的封面照片。帖文引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所言：「不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣，美國繼續為在中國以及世界各地倡導人權以及基本自由而努力不懈。」

歐盟駐港澳辦事處亦在晚上7時半於其Facebook專頁發相，顯示他們在辦事處擺放6枝及4枝電子蠟燭的相片，並撰文寫道「記念六四發生的天安門事件34周年」，並稱歐盟會堅定捍衛人權。

台灣外交部fb亦發帖，指六四至今34年，「有些話有些字仍不能提、不能查、不能問」。



美國駐港澳總領事館facebook的封面相片於今日上午9時更換為寫有「34th Anniversary of Tiananmen Square（天安門事件34周年）」的燭光相片並引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明：「1989年6月4日那天，中國政府派遣坦克車到天安門廣場殘忍鎮壓正在廣場上進行和平抗議的中國民主運動人士，甚至波及旁觀者。我們不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣。他們的氣魄依然繼續啟發世界各地為同樣的原則不斷倡議的人們。美國也會繼續為在中國以及世界各地倡導人權以及基本自由而努力不懈。」

除美國駐港澳總領事館，加拿大駐港澳總領事館今早約11時亦有更改其facebook封面相片成燭光相片。另外，英國駐香港總領事館在下午約7時也於其facebook貼出一張相片，相片中有一部正亮燈的手機。

澳洲駐港澳總領事館facebook也在同一時間除了貼出燭光相片，也撰文指「與世界各地一起緬懷 1989 年 6 月 4 日發生的事件。」並表示澳洲承諾會繼續捍衛人權，包括結社自由、言論自由、宗教或信仰自由以及政治參與自由。

歐盟駐港澳辦事處在晚上7時半，也在其facebook發相，顯示他們在辦事處內擺放6枝及4枝電子蠟燭的相片，並撰文寫道「記念1989年6月4日發生的天安門事件34周年」，並稱歐盟會堅定捍衛人權。

台灣外交部在Facebook專頁發帖，並張貼一「北京四通橋掛抗議白布」相片。（台灣外交部fb截圖）

台灣外交部在Facebook專頁發帖，指六四至今34年，「直到今日，有些話有些字仍不能提、不能查、不能問，深怕有人暗中監視。但是，你們勇於追求自由民主的聲音與行動，一直都在。」

帖文又指，「先前，北京四通橋掛了抗議白布條被拿下。相關言論與照片被限制，甚至這座橋的路牌也被拆除了。但是真相不能被遺忘，你們的勇氣不能被抹去。要帶著勇氣，努力實現自由民主，成為彼此共享價值。」