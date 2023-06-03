六四34｜警方維園一帶重兵高調巡邏　6月4日部署五六千名警員布防

明日6月4日是六四事件34周年，今年再次沒有維園六四燭光晚會，取以代之由香港26個省級同鄉社團今（3日）起一連三日在維園足球場辦家鄉市集。今日是市集首日及六四前夕，維園一帶警力明顯加強，兩架劍齒虎裝甲車分別在告士打道天橋底及高士威道候命，維園、銅鑼灣及天后一帶至少有8架警察戰術巴士在場，維園出入口及多個街口均有大批身穿戰術背心的軍裝警員巡邏，警方反恐特勤亦一度在市集內巡邏。據了解，警方明日會出動五六千名警員布防。



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警務處處長蕭澤頤今出席家鄉市集開幕典禮後，曾視察維園警崗工作，並了解駐守警員工作情況。

警務處處長蕭澤頤（右二）今出席家鄉市集開幕典禮後，曾視察維園警崗工作，並了解駐守警員工作情況。（楊凱力攝)

反恐特勤隊一度進入維園家鄉市集範圍巡視

今年再次沒有維園六四燭光晚會，但警方仍相當重視，重兵駐守維園一帶。下午維園一帶，包括維園出入口、東角道、百德新街、怡和街，甚至香港中央圖書館對出行人天橋亦有設警崗，大批身穿戰術背心的軍裝警員巡邏，多個街口均有警車駐守，反恐特勤隊一度進入維園家鄉市集範圍巡視。

2架劍齒虎裝甲車及8架警方戰術巴士停泊

現場所見，至少有兩架劍齒虎裝甲車停泊在維園周邊，一架停泊在告士打道天橋底、一架停在高士威道旁。至少有8架警方戰術巴士在場，分別停泊在怡和街、告士打道天橋、香港中央圖書館、電氣道及銅鑼灣維景酒店對出。