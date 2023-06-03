六四34周年｜警方維園銅鑼灣帶走8人　4人被捕涉煽動或擾亂秩序

明日（6月4日）是六四事件34周年，警方今日起已在銅鑼灣及維園一帶加強巡邏及布防。據報道，警方在下午約6時帶走多名人士，當中包括行為藝術家陳美彤、陳式森、天安門母親運動代表劉家儀及支聯會義工關振邦等。



警方晚上在社交平台表示，經調查後分別以涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪，即場拘捕共四名人士；警方也在現場帶走另外四名涉嫌破壞社會安寧的人士，返回警署作進一步調查。



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今年維園足球場再次沒有六四燭光晚會，取以代之由香港26個省級同鄉社團舉辦家鄉市集。不過，警方的布防未有減少，由下午起已在維園一帶重兵高調巡邏。警方晚上在社交平台表示，自下午起，警方發現有人到港島銅鑼灣一帶，展示具煽動性字句的示威物品，以及在公眾地方叫囂，作出違法行為。

警方經調查後分別以涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪，即場拘捕共四名人士。此外，警方在現場帶走另外四名涉嫌破壞社會安寧的人士，返回警署作進一步調查。

警方高度關注有人企圖作出煽動及鼓吹他人進行危害國家安全、公共秩序及公共安全的違法行為。警方會繼續加強巡邏及收集情報，密切注意各區治安情況，全力預防及打擊罪案。警方重申，遇有任何違法行為，警方定必果斷介入，嚴正執法。

▼6月3日 六四事件34周年前夕警方高調巡邏▼



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據報道，警方在下午約6時帶走多人，當中包括行為藝術家陳美彤、陳式森、天安門母親運動代表劉家儀及支聯會義工關振邦。