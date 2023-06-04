特首政策組專家劉佩瓊籲青年認識國情　林一星冀政府準確掌握民意

政府日前宣布成立特首政策組專家組，委任56名成員加入經濟發展專家組、研究策略專家組、及社會發展專家組。「研究策略專家組」成員之一、前港區人大代表劉佩瓊今日（4日）接受電台訪問，指香港的時局與國際地位與回歸前大為不同，又指國家發展迅速，在世界舞台上的地位甚至較香港高，呼籲香港年青人了解國情、融入國家發展。



出席同一節目的「研究策略專家組」成員、港大社會工作及社會行政學系教授林一星則認為，現代年輕人追求在社會中有「Meaningful Enagement」，認為社會要在框架內向青年提供建設香港的機會。他又指，目前香港的問題在於政策無法實際落地，期望可以協助政府準確掌握民意，不過他對香港找到平衡點後的發展感到樂觀。



「研究策略專家組」成員劉佩瓊指，香港的時局與國際地位與回歸前大為不同，呼籲香港年青人了解國情。（資料圖片）

劉佩瓊在商台《政好星期天》上認為，現時香港的時局和身份地位與回歸前已經不同，加上中國的地位亦已不同，在世界舞台上的地位甚至比香港更高。她認為，港人特別是年輕人，需要知道香港正面向14億人的國家，呼籲香港要找到自己的定位，以及在世界發揮的作用，因此要認識國家，經濟發展要融入國家發展大局。

認為港青不明白時局 難明為何「唔鍾意普通話」

不過，她認為香港年青人不明白時局、政局的原因在於港府在回歸後未有在大變局中調整教育，「有乜理由取消歷史科，點解今時今日，我哋香港同內地關係咁密切，你就唔鍾意普通話？」直言不能將責任歸咎於青年。她建議港府加強培養教育班子，特別是與國家相關的學科，如國文、歷史，同時加強各環節的交流，如為港人提供免費國家電視台。

「研究策略專家組」成員林一星則期望，在新政策推出時，為政府「試水溫」。（資料圖片）

避免政策「盲摸摸」出台 導致較高社會代價

林一星認為，現代社會要更好運用及理解數據，否則容易誤判民情，而他作為專家組成員之一，期望在新政策推出時，為政府「試水溫」，協助官員理解數據，避免「盲摸摸」下正式出台，導致較高的社會代價。他續指，市民最關心的並非數據，是相關服務和對策須「落地」幫助市民，否則雙方永遠存有「夾縫」，難單靠大數據解決。

他又指，港英年代的年輕人着重「有工做、有飯開、出人頭地」，惟時移世易，新一代年青人出生於不貧窮的時代，更着重追求「Meaningful Engagement」，有意義的社會參與，不過以往青年人自身在社會中的角色定位，與社會回應的角色定位有落差，期望社會渡過現時的渡過期後，仍可為青年提供機會，在框架內讓青年重新建設香港，「香港現時要反省，建設一個較包容的社會，試一些小實驗，知道如何吸納社會聲音。」他對香港找到平衡點後的發展感到樂觀。