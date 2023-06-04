特首專家組仍未通知首次會議　成員冀改善人口政策　尋香港新定位

政府早前成立特首政策組專家組，委任56名成員，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思，成員均表示仍未收到首次會議的通知，但各自準備就不同範疇事宜給予意見，多位成員均認為最急切需要討論的是人口政策。其中研究策略專家組成員、珠海學院一帶一路研究所所長的陳文鴻稱，官員多次出訪外國，但香港在國際定位方面仍未清晰，應就全球變化而重新定位，強調香港不能繼續「食老本」。



陳文鴻指香港在一帶一路戰略上要找到定位。（資料圖片）

中美關係牽連本港經濟及民生

陳文鴻認為，隨着中國發展形成較大轉變，同時與西方關係出現摩擦，會直接影響香港的政策部署。他解釋指，香港過往偏向英美體制，但中美關係出現變化，甚至制裁香港人士，當中摩擦牽連香港整體經濟，更間接影響民生及一般市民。他又稱，香港不能繼續「食老本」，中央對港有很多要求，但港府仍未達到，例如需積極參與國家發展大局，包括在「一帶一路」戰略上尋找定位及方向。

促增加諮詢渠道及次數

對於開會時間，陳文鴻指未獲通知，估計會議主題會由特首政策組主動安排，未必有公開提議案的環節。早前有報道指專家組會議或一年兩次，對此，他憂慮會議「開完就散」、沒有太大功效，反指梁振英擔任特首年代設中央政策組之餘，亦有其他額外的討論渠道，促本屆政府都增加非正式的諮詢會議。

立法會議員周文港。（資料相片）

人口政策影響經濟發展動力

選委界立法會議員周文港是唯一身兼專家組成員的議員，屬研究策略專家組，同樣指出未有通知何時召開會議。他直言人口政策問題最為急切，議題直接影響經濟及發展動力，以及教育的長遠政策。他續稱，香港本身就是移民城市，雖然政府推出「高才通計劃」，但對於補充人力資源仍遠遠不足。

周文港促引入更多外來學生 解決長遠的人才短缺問題

至於社會有聲音指大學院校如引入更多外來學生，會引起「爭資源」的情況。周文港表示不認同，稱外來學生均屬自費，獎學金亦不是以公帑頒發，反而引入更多年輕人，長遠有利香港經濟發展，皆因可彌補香港人力資源之餘，同時可讓學生發揮各自所長。

立法會議員同樣有渠道向政府提供意見，對於與專家組的作用會否重疊。他指議員就法例問題給予意見，同時監督政府施政；專家組作為「政府大腦」應深入討論問題，認為表達的內容會更詳細、更有操作性。

陳曉峰。（資料圖片）

促推進內地與香港人才流動

港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰是社會發展專家組成員，表示港府需要解決結構性問題，希望特區訂立中長期的發展目標。他指出，國家安全亦十分重要，主權、安全、發展利益互相有影響。同時，他指出要增加市民的民族認同感、使命感，建議推動更多與內地的人才雙向走動，令社會達到求同存異，從而讓兩地不同人士在各崗位都可以活得精彩。

陳建強。（張浩維攝/資料圖片）

需以科學方法為香港尋覓出路

社會發展專家組成員陳建強亦表示香港人口老化問題嚴重，人口政策急需討論，同時急切需要就社會價值觀定出方向。他指世界變化大，香港如何向前走需要科學根據，需要數據調研找到方向，直言「個個有工開、有書讀唔係咁容易」，政府要提出具體方向改善經濟問題，從而凝聚民心，冀專家組成員可為政府提供有效意見。