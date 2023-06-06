在囚人士加強國民教育　鄧炳強：助重建價值觀　行為明顯改善

本港2019年爆發反修例風波，警方拘捕近萬人，其中涉及反修例及違反《港區國安法》的在囚者有522人。懲教署表示已就在囚人士更生計劃進行調整，以提升在囚人士的升學及就業能力，同時對有關人士加強國民教育，協助他們重建價值觀。



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葛珮帆建議芝麻灣建設大型綜合智慧監獄

保安局局長今日（6日）出席立法會保安事務委員會會議，提及到優化在囚人士的教育及就業支援，以幫助在囚人士獲釋後重新融入社會。 他指出，懲教處配合「智慧監獄」，已於去年12月引入在囚人士電子學習平台「Learning on Demand」，在囚人士可透過系統接觸不同電子學習材料。

民建聯立法會議員葛珮帆則表示，現時懲教署缺乏人手，智慧監獄進展緩慢，建議當局可於懲教署芝麻灣用地，建設大型綜合智慧監獄。鄧炳強回應，選址需考慮對社會的利弊及土地發展等因素，需仔細研究。

另外，懲教署亦於2021年11月推行「沿途有『理』」計劃，為2019年反修例事件在囚人士提供「認識中國歷史及加強國民教育」、「心理及價值觀重整」及「生涯規劃及家庭關係重修」。有議員提問，當局會否為在囚人士是否深存悔意而訂立指標。鄧炳強則認為，這方面難以訂立客觀標準，但留意到有參與計劃的在囚人士，行為有明顯改善，相信計劃可令在囚人士的心理狀況更為正面。