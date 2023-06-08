林定國首訪廣州深圳　晤王志忠商大灣區律師執業試恆常化

撰文：文維廣
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律政司司長林定國今日（8日）率領20人本港法律界代表團訪問廣州及深圳。第一站與廣東省副省長王志忠會面，爭取粵港澳大灣區律師執業考試恆常化。今次亦是林定國首度以律政司司長身份到訪大灣區內地城市。

雙方又討論進一步落實和推進粵港合作法律及爭議解決專班的工作，推進第五次粵港澳大灣區法律部門聯席會議的準備工作。

代表團成員包括香港大律師公會和香港律師會代表、律政司和知識產權署代表。林定國在社交媒體發文指，代表團以「攜手合作、互惠共贏」精神，帶著學習、分享、探索的態度，了解內地法制的最新發展，及粵港澳大灣區作為中國式現代化的引領地的角色和機遇，期望深化香港與廣深的法律合作，共同助力大灣區法治建設，探討香港業界進一步貢獻大灣區以至國家高品質發展的路徑。

他又指，國家主席習近平4月在廣東考察時指出，大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，要使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。廣東省5月底公布《高質量發展意見書》又提到，要打造市場化法治化國際化營商環境。

林定國強調，粵港澳大灣區的高速發展有利於香港法律服務「走出去」，共享大灣區發展帶來的重大機遇的同時，他期待在共同推進粵港澳法律規則銜接、機制對接，及人才連接方面不斷走深走實，取得豐碩成果。

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