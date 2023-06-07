林定國首度出訪大灣區城市　明率法律界代表團商加強法治合作

律政司司長林定國明日（6月8日）率領由香港法律業界代表組成的20人代表團，訪問廣州及深圳3天，冀深化香港與廣深的法律合作，共同助力粵港澳大灣區法治建設。今次亦為林定國上任後首次出訪大灣區內地城市。



代表團副團長為香港大律師公會主席杜淦堃和香港律師會會長陳澤銘，成員包括知識產權署副署長曾志深、香港大律師公會代表、香港律師會代表，及律政司和知識產權署代表。



政府5月2日宣布完善地區治理方案，律政司司長林定國表示將提交修訂條例草案。（林靄怡攝）

林定國與代表團將拜訪廣東省人民政府、廣州知識產權法院、廣州互聯網法院、南沙國際仲裁中心、最高人民法院第一國際商事法庭、深圳前海合作區人民法院，期間並會與廣東省高級人民法院和深圳市中級人民法院的領導會面，亦會參觀騰訊總部。

此外，代表團會分別與廣州知識產權法院和深圳前海合作區人民法院進行圓桌交流會議，就兩地知識產權法律的最新發展、「港資港法」的實踐，及在涉港案件中查明香港法律等兩地關注的重要議題進行交流，並探討進一步合作。

林定國表示，訪問的目標是帶領香港法律界代表親身了解內地法制最新發展，及粵港澳大灣區作為中國式現代化的引領地的角色和機遇，並透過相關的訪問和專題交流，創造有利條件讓業界與內地持份者分享實踐經驗，並共同探討香港業界進一步貢獻大灣區以至國家高品質發展的路徑，達到「攜手合作、互惠共贏」。

林定國將於6月10日結束行程返港。他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。