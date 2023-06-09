機場人手短缺　黃偉綸等官員與機管局會晤　稱不會袖手旁觀

香港不少行業出現人手短缺的情況。財政司副司長黃偉綸昨日（8日）聯同運輸及物流局局長林世雄、副局長廖振新、勞工處副處長何錦標，與機場管理局及航空業界代表會面。與會者指出，機場人手嚴重短缺，窒礙航空業復甦，更形容情況已水深火熱。黃則指，政府絕對不會袖手旁觀。



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考慮個別行業輸入外勞 強調並非輸入廉價勞工

黃偉綸稱，會上多位航空業界代表均表示，縱使積極進行招聘，但仍然沒有足夠人手，機場不同工種人手已到「樽頸」情況，將嚴重影響服務。業界舉例指，情況若持續，將有航空公司因地勤人員不足而無法增加航班或復飛，或被迫轉飛其他地區的機場，希望政府盡快從政策層面協助解決勞動力不足問題。

對此，黃偉綸稱政府明白業界整體勞工不足的問題，絕不會坐視不理。他續稱，個別人力明顯不足的行業，政府會考慮輸入外勞，同時強調輸入外勞並非引入廉價勞工，外勞工資不可低於相關職位的中位數。此外，他又指絕不容忍非法回佣，勞工處會加強執法。同時，黃偉綸指政府不會單靠輸入勞工填補人力不足缺口，冀與業界共同努力，加強培訓、擴大招聘、推廣科技應用以提升生產力等。

機管局則稱，正積極擴大自動化科技應用，盡量減少對人手的依賴，同時推出器材共享計劃，以提高營運效率。機管局稱會舉辦不同的招聘活動 ，在社區推廣機場就業機會，協助航空公司及地勤服務公司等業務夥伴聘請本地員工。機管局指雖然如此，但業界仍面對人手不足的問題，局方正持續收集數據，並向政府反映情況。機管局亦正為政府尋求人力供應解決方案提供支援。