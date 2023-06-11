江玉歡夜診私院遭無禮對待　人手不足怎公私營合作？｜政壇諸事町

本港公共醫療系統瀕臨「爆煲」，港府積極探討公私營醫院合作空間，不過私營面對人手流失又是否能獨善其身？選委界立法會議員江玉歡昨日（10日）夜診私家醫院，指登記處的護士態度奇差外，取藥也要輪候兩小時，導致不少兒童睡在沙發輪候取藥，她不禁反問：「但若私家自己也攪唔掂，談何公私營合作分流？這是香港最好的醫療服務嗎？這樣怎可發展香港的醫療產業呢？」



江玉歡昨晚（10日）在社交平台上發文，指自己晚上11時許到港島區私家醫院養和醫院門診看病，在登記處的護士態度奇差：「給她身份證，她說放低，接也不接，最後給我看病的file（資料夾），飛在枱上讓我自己拿」，她心想：「咁怕同病人接觸就唔好做醫院工作」，直言這般的態度真教人失望。

私家醫院張貼「全院滿座」告示

帖文中，江玉歡更附上醫院登記處的相片，相片中可見登記處上貼有「全院滿座」、「流感針缺貨」的提示，她指香港醫護人手不足，就連私家醫院也無一例外，反問政府有否留意到該情況，直言：「我們常談公私營合作、做好分流，但若私家自己也攪唔掂，私家醫院門診也要等一粒鐘，俾錢要等半個鐘，攞藥又等半個鐘，談何公私營合作分流？」

登記處上貼有「全院滿座」、「流感針缺貨」的提示。（江玉歡Facebook圖片）

市民陪診也不滿輪候太長

江玉歡等待取藥時，甚至見到有不少市民因輪候時間過長而顯得不耐煩，她指其中一名陪懷孕太太看醫生的外藉男士因輪候時間太長，最終只要求醫院提供藥物名稱後便奪門而去，離開時更留下一句：「你們是香港最貴的醫院！」她慨嘆道：「說實話，睇傷風感冒800多元，也要等兩個小時，現場見到多名年幼兒童瞓在梳化等候，不禁問這是香港最好的醫療服務嗎？這樣怎可發展香港的醫療產業呢？」