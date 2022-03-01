公共醫療爆煲　至2040年醫護人手仍短缺　為何九龍東長年積弱？

第五波疫情嚴峻，公院不勝負荷，大批病人寒風中等候入院情況令人心酸，事實上本港醫療人手長期不足，同時各醫管局聯網醫療資源分布不均，這些問題都會隨著人口老化加劇。



「01研數所」整理公開數據，呈現醫護人手及撥款分布、未來人手需求差距。另外，有個聯網內長者人口眾多，但人手和資源長期緊缺，究竟原因為何？



本港醫護人手長期不足，據食衞局統計，本港2020年每1,000人口約有兩名註冊醫生，低於經合組織（OECD）成員平均的約3.5名水平；本港每1,000人口有8.2名護士，亦較OECD平均水平9.2名少約1名。

不過，問題更在於公私營人手分布不均，以醫生為例，現時全港約有1.5萬名註冊醫生，當中約四成、約6,500人於公立醫院服務，但要照顧全港近九成病人。當局2018年推算，公、私營醫生對病人的比例分別是0.9:1000 及 4.5:1000，而近年公院醫護人手流加劇，情況恐繼續惡化。

醫護人手長期短缺 廿年之後仍未解決

面對人口老化，未來醫護人手供求差距將進一步擴大。據食衞局去年發表的最新醫療人力推算，2020年本港全職醫生短缺有約1,070人，至2040年將接近培增至1,949人；護士人手短缺亦由2020年的3,405人，增至2040年的5,060人，意味人手緊缺預計至20年後仍未解決。

🔽各聯網不同專科醫的人手於服務人口比例🔽

各聯網資源「貧富懸殊」

現時於公立醫院中，醫生人手缺口有近660人。而比較各醫管局聯網現有人手（2020/21年度），龍頭教學醫院瑪麗醫院所在的港島西醫生人手最多，每1,000人口約有1.3名公院醫生；以九龍東醫生人手最少，每1,000人口僅有約0.7名醫生（可參考文首地圖）。

九龍東聯網覆蓋觀塘及西貢兩區近120萬人口，當中觀塘更是人口密集、長者眾多，但整個聯網只有三間醫院提供約2,600張病床，並且僅聯合醫院有急症室。九龍東包括人手、撥款，甚至病床等醫療資源長年不足，雖然「十年醫院發展計劃」下，現正增建的啟德急症醫院將分擔觀塘區的部分醫療需求，但預計最早至2025年才建成，即區內病人至少要還要等三年多。

近日疫情嚴峻，大批病人露天苦等入院的情況，將公共醫療系統負擔過重、人手長期不足的困境表露無遺。事實上，近年人口老化加劇慢性病等醫療負擔，本港內科病床長期爆滿，即使於疫情前，2019/20年度除了港島兩個聯網外，其他聯網內科病住用率均超過100%。其中涵蓋屯門、元朗兩區的新界西聯網，更是有多類病床的住用率都超過百分百。

公共醫療資源本已緊張，更要調撥人手應對疫情，影響部分非緊急醫療服務，包括專科門診。上年度公院整體內科新症例行個案輪候時間中位數約為68周，當輪候時間最長的聯網包括新界東、西，以及九龍西，中位數勻均超過80周，即一年半或以上；但第五波疫情未見受控，醫管局門診服務恐怕要更多時間才恢復至疫情前水平。