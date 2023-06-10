精神科服務｜高永文倡培訓資深護士及私家醫生　助分流輕症病人

鑽石山荷里活廣場刺殺案引起社會對精神病關注，精神健康諮詢委員會昨日（9日）開會向政府提出10項建議。前食物及衞生局局長、行會成員高永文今（10日）在電視節目提到，精神科服務輪候時間長、個案經理人手不足致工作量大，亦有不少較輕微的情緒病患者到醫管局門診，令醫管局難吸納新病人、特別是嚴重病人。



高永文建議分流病人，培訓專科或資深護士，並將較輕微的情緒病病人交由護士跟進，有需要時再轉介至精神科醫生；另一方面亦可加強基層醫療及增加公私營合作，例如家庭醫生經培訓後，亦可處理病情輕微的情緒病患，且讓病人接受私家醫生服務時也可享有政府津貼。



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現時精神科服務輪候時間普遍需要60至95個星期，精神健康諮詢委員會昨日就荷里活廣場兇案開會，並分別就嚴重精神病患及其他精神病患服務各提出5項建議，包括增加個案經理人手、縮短輪候服務時間，並檢討有條件釋放令等。

前食物及衞生局局長、行會成員高永文今在HOY TV節目「有理有得傾」中表示，精神科服務輪候時間無疑較長，而成人精神科主要分兩大類，一是嚴重病患、二是病情較輕微的情緒病人。

行政會議成員高永文。（資料圖片）

重症患者要及早發現 個案經理人手不足難跟進

他指重症最重要要及早發現，過去不少患思覺失調病人因未能及早發現，病發時已對家庭、工作及學業等造成影響，情況不理想；在治療方面雖有個案經理跟進，但人手問題令其處理病人的比例不充裕，個案經理工作量極大。至於較輕症的情緒病人，他指有不少該類病人會往醫管局門診求醫，令公立醫院服務難吸納新病人，特別是嚴重病患。

高永文建議可分流嚴重及輕微病患，例如培訓一些專科或資深護士協助處理輕症情緒病患，「若病情係唔嚴重嘅情緒病，可比多啲護士跟進，當然護士有醫生團體監察，有需要時可轉介到醫生檢討，希望（政府）可以加大力度去做。」

精神健康諮詢委員會昨晚舉行緊急會議。參與會議的除了來自政府政策局和部門的官方委員之外，也有來自醫療、社會服務和教育界別、復元人士、照顧者、平等機會委員會代表，以及關注精神健康的非業界人士的非官方委員。（政府新聞處圖片)

倡培訓普通科私家醫生跟進輕症精神病患者

另一方面，他亦建議可讓有興趣的普通科私家醫生接受相關培訓，跟進病情輕微的病人，並在醫生持續進修內容上提供更多精神科培訓等，同時可配合政府基層醫療健康藍圖發展。

他亦建議增加公私營合作，「當病人睇私家時都可用到政府部份津貼，但現時機制有限，只集中係長期病患，例如高血壓、糖尿病等，或者特別嘅手術及特定檢驗先有用，實際上可否推闊啲？輕症精神病、情緒病，我覺得完全可以考慮。」

另外，高永文提到，若家庭之間有更多鄰里關係，可及早發覺精神病問題，希望在地區上，鄰里之間可建立互助機制，又稱內地有相關例子，及早發現可及早提供緩助，透過通報等，讓病人早些察覺問題。

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