獸醫不足寵物受苦　黃梓謙促加培訓名額　何敬康倡扣分制確保水平

香港愈來愈多人選擇養寵物作為日常中的陪伴及慰藉。根據政府統計處2019年發布的調查報告顯示，全港有逾40萬家庭飼養貓狗，惟只有1,104名註冊獸醫，獸醫與人口比例遠低於英美和台灣。



而全港唯一的香港城市大學獸醫學學士課程，尚未獲獸醫管理局認可註冊資格，首屆畢業生能否在港註冊執業仍有變數。城大向《香港01》透露，英國和澳洲的評審機構上周已完成最後階段實地審核，預計9月有決定。而政府早前公布的「人才清單」未有涵括獸醫，政界兩位愛寵之人，全國港澳硏究會理事黃梓謙和新民黨立法會議員何敬康，分析本地獸醫人手不足帶來的問題。



逾40萬戶毛寵家庭 每百萬人僅148名獸醫

政府統計處2019年發布調查報告，顯示香港擁有貓和狗的家庭分別達到184,100和221,100戶，合共405,200戶，與2005年相比數量增加近一倍。愛護動物協會向《香港01》補充指，除貓狗外，鳥類、兔子、倉鼠、天竺鼠和其他野生動物同樣受港人歡迎，意味香港被飼養的寵物數量遠超統計處的估計。

不過，環境及生態局局長謝展寰早前答覆立法會議員何敬康書面質詢時透露，根據《獸醫註冊條例》於2022年向獸醫管理局註冊的獸醫為1,104人。相較台灣的5,486人、美國109,470人、英國29,000人等，即與每一百萬人口分別有232、329、430名獸醫的比例，大幅拋離香港每百萬人僅148名獸醫。

愛護動物協會亦向《香港01》道出移民潮下的窘境：「並非所有香港註冊獸醫都在香港實際執業。有些獸醫已經離開香港、退休，或轉往其他工作領域。隨著全球寵物飼養人數不斷增加，獸醫短缺問題日益嚴重，香港亦不例外。因此寵物主人越來越難在短時間內預約到獸醫的診療服務。」

城大獸醫課程欠認證 料9月有最終結果

而在前特首梁振英積極推動下，香港城市大學開辦了全港首個及唯一的獸醫學學士課程，首屆港產獸醫將於今年畢業，本有望紓緩業界人手不足的困境，讓一眾猫奴、狗奴可以有更多選擇。

不過，城大獸醫課程目前尚未獲《獸醫管理局(獸醫註冊)規則》認可註冊資格。《香港01》向城大查詢課程認證情況，城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs表示，認證過程包括澳新獸醫管理局理事會每兩年一次來港的實地課程考察、向澳新獸醫管理局理事會提交年度報告，及向英國皇家獸醫學院提交超過2,000份相關文件。

Vanessa Barrs透露，在過去三星期，兩個機構的評審團隊已來港作最後階段的實地審核，有關認證評審程序剛在上星期五（16日）結束。 她補充：「其後，兩間國際機構將會個别作仔細考慮，預計於今年9月有最終決定。獸醫學課程只需獲得其中一間機構的認證，首屆全部11名獸醫學學生便能順利畢業，並獲得香港獸醫管理局執業獸醫之註冊資格。」換言之，這批港產獸醫能否順利註冊執業，仍屬未知之數。

人才清單未見獸醫 市場蓬勃 香港只能追落後？

本地培訓的人才能否執業尚屬未知之數，但政府上月16日公布擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，其中新增醫療服務合共13個職業，包括醫生、牙醫、助產士、藥劑師、中醫也包涵在內，獸醫卻榜上無名。

當然，有人會指寵物不是生活必需品，不過香港作為一個國際大都會，「寵物友善」或許會帶來額外的「收獲」。

黃梓謙曾苦苦懇求診所為愛貓提供額外診症的機會。（資料圖片/鄭子峰攝）

黃梓謙：獸醫短缺 寵物求診難

早年收養一隻流浪貓的黃梓謙透露，自己曾在晚上四出奔波為愛貓找通宵獸醫診所卻摸門釘，最終在他苦苦懇求下才有一間診所願意為愛貓診症，當時他驚覺：「原來香港寵物醫療真係唔夠！通宵診所又少，仲要唔係區區都有！」他認為，這說到底都是源於本地獸醫人手遠低於市場需求，而診所醫護亦向黃梓謙坦言，近年因不少獸醫移民，導致獸醫人手大減。

人手壓力下，黃梓謙留意到有不少診所難以安排特定獸醫長期跟進個案，導致獸醫容易混淆不同寵物的身體情況，甚至錯誤處方藥物、開少藥物等情況。

寵物配套成人才移居考慮指標之一

黃梓謙直言：「我哋回應社會需要，好多時都係從人力資源出發。」根據「大學聯招辦法」（Jupas）數據顯示，2022年僅18人獲城大獸醫學士學位課程取錄，黃梓謙促請大學積極考慮增加課程學位，「因為你有市場就有需要，你去睇愛護動物協會個website（網站）都會有，每年平均有幾多人養貓、養狗，或者流浪貓有幾多隻，即係你睇到個預測就係愈嚟愈多（寵物數量）。」建議政府從市場需求、人力資源角度，鼓勵學院增加相關課程學額。

港府近年常談「搶人才」、建造宜居城市，黃梓謙深信寵物相關的硬性及軟性配套，是各地人才衡量地方吸引度的指標之一。他笑指，飼養寵物非生活必需品，導致政府制定相關政策時也較「模稜兩可」，他期望政府除推動增加培養本地獸醫課程學額外，也應善用由漁農自然護理署、愛護動物協會等共同推動的平台「動物福利計劃」，連結飼養不同種類的寵物家庭，透過宣傳及教育讓市民對寵物健康護理有更深入了解。

何敬康質疑獸醫水平良莠不齊

除獸醫人手不足外，網絡上亦時有帖文控訴本地獸醫水平良莠不齊。家中育有四隻「主子」的何敬康直言，每次帶愛寵到診所看病也如同「買大細」。他指大眾對虐待動物的關注度十分高，香港亦有《防止殘酷對待動物條例》保障動物，雖然當中的刑罰輕重社會意見不一、有待商榷，但他認為法例保障範圍足夠，不過他認為政府鮮有關注獸醫質素、獸醫診所監管，導致獸醫及獸醫診所透明度不高，減低寵物主人求診的信心。

家中育有四隻「主子」的何敬康直言，每次帶愛寵到診所看病也如同「買大細」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何敬康指，雖然現時有獸醫管理局負責規管本港獸醫執業、獸醫註冊，及註冊獸醫專業活動的紀律監管，但他直言獸醫管理局對獸醫的紀律監管相對寬鬆，「有市民向我投訴，因為獸醫失職、獸醫嘅知識唔夠，同埋處理方面出錯，而令到寵物嘅生命有危險甚至死亡⋯⋯有啲連死亡報告都攞唔到，診所唔肯交代死亡原因，甚至會將責任推卸落主人到。即使向獸醫管理局投訴，有時有紀律聆訊、有時冇紀律聆訊，就算有啲資料透明度都唔高。」

5年233宗獸醫投訴、27宗成立 僅書面譴責

政府數據顯示，獸醫管理局過去5年共接獲233宗針對獸醫或診所的投訴個案，當中有逾七成針對獸醫罔顧對動物的專業責任。其中179宗個案、即近8成個案經初步調查後未有轉介研訊委員會作進一步調查。5年期間僅27宗個案被裁定投訴成立，涉及30名獸醫被裁定犯違紀行為。面對違規獸醫，獸醫管理局大多僅書面譴責，並要求獸醫報讀持續專業發展課程，或參與專業研討會了事。

倡引入扣分制、成立獸醫平台便利查閱

何敬康建議，政府為獸醫引入扣分制，當獸醫管理局接獲3至4個針對同一位獸醫的投訴後，管理局便必須立即審視其執業資格，同時將投訴數字及個案內容詳細上載至網上供市民參考；另外，他促請政府成立有認受性的獸醫平台，附上全港獸醫的專長、評價、診金等資料，讓市民可在平台上統一比較不同獸醫，挑選適合自己寵物的獸醫。

他坦言，體諒政府對寵物支援的了解接觸層面較為狹窄，「其他行業有商會代表，有立法會議員、社團、地區人士，將市民心聲傳遞，但寵物代表少」，他寄望政府在寵物議題上持開放態度，了解社會上不同的寵物醫療個案後作出改善建議。