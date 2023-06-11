陳國基邀共創明Teen學員參觀官邸：沒想到會做司長｜政壇諸事町

政務司司長陳國基今天（11日）邀請數十名「共創明Teen計劃」的學員和友師到他官邸參觀，官方照片所見學員在山頂這個歷史悠久的建築物內打卡，不亦樂乎。作為「主人家」的陳國基就向學員表示，他小時曾經住板間房，沒想到今天會出任司長，勉勵學員只要做好準備，一定會有向上流動的機會。



+ 4

位於山頂白加道的政務司司長官邸，是香港二級歷史建築，官邸花園的高角度可以飽覽維港美景。陳國基在Faceboo表示，今次參觀其官邸的安排，本應是上月初，但當日發出紅雨警告而未能參觀，今天下午補辦一場，而且天公造美。

司長官邸是歷史建築 成為學員「打卡」景點

他以此為例子，指上次因天氣惡劣來不到，今天大家都在室外景點「打卡」，參觀得更開心，盡興而歸，所以時刻提醒自己抱有正向思維，努力化挑戰為機遇。



陳國基在交流環節時再提及小時候住板間房的經驗，「當時我也沒有想到自己今天會做到政務司司長」，他鼓勵學員不要被負面思想影響，只要做好準備、努力付出、主動爭取，一定會有向上流動的機會。

他讚揚學員在交流環節非常積極，感到非常欣慰，又指學員都在成長階段不斷進步，正是制定「共創明Teen計劃」最希望見到的事，政府會汲取計劃第一期的經驗，更好地設計和優化第二期的各項細節，繼續扶持基層青年成長成才，成為香港未來的生力軍。