共創明teen︱陳國基：如「友師」人數足夠　日後可考慮增加名額

政府上周推出「共創明teen」計劃，為2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援和師友配對。負責計劃的政務司司長陳國基今早（28日）於商台節目上指出，政府會持續檢討計劃，如果參與友師的人數足夠，未來可考慮增加名額，或是視乎成效調整形式。



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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冀助學生訂立人生規劃和理財觀

陳國基指出，基層兒童最欠缺的是自信，以及見識社會不同元素的機會，指目前居住劏房的青少年，六成半屬於新移民，受限於家庭背景和資源而視野較窄，亦影響個人自信心，這亦會形成惡性循環令其更不願意與外界接觸。他希望透過計劃，由有工作和社會經驗的友師提供指導，讓參與學生可多了解香港社會情況、人生規劃和理財知識。

陳解釋，計劃會分為一些必修和選修的課程，前者包括一些理財技巧、人生規劃等，後者則按學生的能力和興趣，如音樂、體育等；計劃會有「導師」和「友師」，像張家朗這些精英運動員，可能長時間不在香港，所以不可能長期帶領學生，但可以擔任導師，在特定的課節上教導學生劍擊技巧等。他又指，已有一些音樂老師表明可以定期為基層學生，提供免費的音樂班。

陳國基又表示，政府會為友師提供培訓，有講座講解和年輕人溝通技巧，若學員出現行為、情緒問題應如何處理和轉介等。

政務司司長陳國基（中）。（商台提供）

成功須父幹？ 陳：我唔識comment

陳國基透露，商界承諾捐出的金額已遠超計劃原定的開支2,000萬元，但同時要考慮有沒有足夠友師配對，因此他同意計劃名額為2,000個確實不足夠，但需要先試行，政府會持續檢討，如果參與友師的人數足夠，未來可考慮增加名額至4,000甚至6,000個。

有建議指可用小組形式，例如2名友師協助6名學員，陳國基指未來可以考慮；至於有意見認為計劃應由1年延長至5年，陳國基明言有一定難度，但強調計劃完結後，師友之間仍然會保持聯繫，會成立舊生會，亦希望學員長大後可以幫助其他有需要的學生。

主持人在節目最後，問到現實社會是否「成功須父幹」、基層兒童總是「輸在起跑線」，讓他們接觸外間社會，又會否真的解決到他們的貼身問題。陳國基笑言「我都唔識comment呢啲講法」，但重申基層兒童最欠缺的是自信，讓他們見識社會不同層面，有助擴闊其視野，千萬不要小看這些經驗。