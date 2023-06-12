立法會討論涉國安法案件控方上訴機制　狄志遠關注報道限制

《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》委員會今日（12日）召開會議，以訂定法定上訴程序。包括就原訟法庭在有陪審團的刑事審訊中，若法官批准被告人毋須答辯，而其中的判定有法律錯誤，控方可提出上訴；而在沒有陪審團的情況下，由三名法官組成的審判庭審理涉及國家安全案件時，若作出無罪裁定的過程中出現法律錯誤，則能以案件呈述方式提出上訴。



有議員關注控方未能有效上訴時的情況、媒體報道有關案件的限制、以及上訴訟費的安排。



（資料圖片/林振東攝）

法律政策專員梅基發提出，控方若未能取得上訴許可，或控方在上訴庭處理前或處理期間放棄上訴，被告人仍會繼續保持毋須答辯判定或無罪判定，並獲判無罪。

對於媒體報道上訴案件時需要設限，新思維立法會議員狄志遠關注，相關報道亦需要保持透明度，問及限制媒體是完全禁止報道或是限制部份內容。梅基發回應指，法官作出毋須答辯或無罪判定時，原陪審團並不知道背後理由。若報道中提及涉及上訴庭處理的理據，有機會影響陪審團作出不公正審訊，故需要限制相關報道，但仍可以報道案件的基本資料。

立法會議員林筱魯則問道，上訴機制源於法庭的處理錯誤，然而被告因此需要負擔上訴訟費，對被告是否公平。梅基發指，條文未有明確指出哪一方負擔訟費，而是賦予酌情權，法庭會按上訴結果來處理，即使控方勝訴亦不一定由被告支付全數訟費。