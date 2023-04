律政司建議高院國安法案件賦權「案件呈述」上訴　可推翻無罪判決

據了解,律政司建議修改《刑事訴訟程序條例》,讓控方可以就高等法院涉及國安法案件提出「案件呈述」(appeal by way of case stated)上訴,即就住已被判無罪的案件提出上訴,此一行動可能會推翻無罪判決,並要求發還重審。



高等法院。(資料圖片/盧翊銘攝)

現時只能就住法律爭議上訴 不能發還重審

現時高等法院原訟庭的案件被判無罪後,控方只能就法律爭議提出上訴,不能發還重審。近日律政司發出諮詢文件,希望修改制度,就住已經被判無罪的涉及國安法案件,賦權律政司司長以「案件呈述」方式提出上訴。

律政司在文件中稱,控方不能推翻高等法院原訟庭的無罪判決,是不正常及是一個漏洞,又指修改條例不影響高等法院原訟庭設有陪審團的案件,又稱不影響「一罪不能二審」的原則。

現時區域法院及裁判法院容許「案件呈述」上訴

在國安法生效前,高等法院原訟庭的刑事案件都設有陪審團,在陪審團判決無罪後,控方只能就法律爭議向上級法院上訴。修改條文後,高等法院原訟庭涉及國安法的不設陪審團案件,就和區域法院及裁判法院一樣,容許控方以「案件呈述」就無罪裁決提出上訴。

至於區域法院和裁判法院的「案件呈述」上訴情況,《檢控守則》指是特殊情況,律政司只可在法律觀點有錯誤是才可提出。