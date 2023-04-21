律政司建議高院國安法案件賦權「案件呈述」上訴　可推翻無罪判決

據了解，律政司建議修改《刑事訴訟程序條例》，讓控方可以就高等法院涉及國安法案件提出「案件呈述」（appeal by way of case stated）上訴，即就住已被判無罪的案件提出上訴，此一行動可能會推翻無罪判決，並要求發還重審。



高等法院。（資料圖片/盧翊銘攝）

現時只能就住法律爭議上訴 不能發還重審

現時高等法院原訟庭的案件被判無罪後，控方只能就法律爭議提出上訴，不能發還重審。近日律政司發出諮詢文件，希望修改制度，就住已經被判無罪的涉及國安法案件，賦權律政司司長以「案件呈述」方式提出上訴。

律政司在文件中稱，控方不能推翻高等法院原訟庭的無罪判決，是不正常及是一個漏洞，又指修改條例不影響高等法院原訟庭設有陪審團的案件，又稱不影響「一罪不能二審」的原則。

現時區域法院及裁判法院容許「案件呈述」上訴

在國安法生效前，高等法院原訟庭的刑事案件都設有陪審團，在陪審團判決無罪後，控方只能就法律爭議向上級法院上訴。修改條文後，高等法院原訟庭涉及國安法的不設陪審團案件，就和區域法院及裁判法院一樣，容許控方以「案件呈述」就無罪裁決提出上訴。

至於區域法院和裁判法院的「案件呈述」上訴情況，《檢控守則》指是特殊情況，律政司只可在法律觀點有錯誤是才可提出。