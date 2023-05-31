立法會首讀刑事訴訟程序條例草案　律政司可就毋須答辯提出上訴

立法會今日（31日）首讀及二讀《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》，凡原訟法庭在有陪審團的情況下進行刑事審訊，並在審訊中判定被告人毋須答辯，律政司司長可針對該判定提出的上訴。凡原訟法庭在沒有陪審團的情況下由3名法官組成審判庭，審理危害國家安全犯罪案件，並在案件中作出無罪裁決或命令，律政司司長可針對該裁決或命令提出的上訴。



現時亦沒有法定程序就毋須答辯作出上訴。（資料圖片）

稱毋須答辯無上訴機制是司法不公

律政司副司長張國鈞稱，法官及陪審團有不同角色，即法官作出判斷，按法律原則向陪審團提供指引，陪審團據事實裁定是否有罪等。但他指，曾經有法官不當取代陪審團職能，而現時亦沒有法定程序就毋須答辯作出上訴，同時被告人「一罪不能兩審」造成司法不公。

另外，處理危害國家安全案件方面，現時有兩種審理方式，即1名法官及陪審團審理，或律政司司長發出證書後，在沒有陪審團但由3名法官組成審判庭審理，裁決會給與理由。

首讀二讀後，張國鈞被問及條例草案會否影響初選案，他指修例後會按條例草案做，不牽涉其他案件，條例草案沒有追溯力，何時通過要視乎立法會審議進度，並指當中沒有政治考量。

張國鈞認為，修例沒有政治考量。（馮子健攝）

區議會條例修訂 曾國衞稱有議員心虛不願宣誓

《2023年區議會(修訂)條例草案》今日首讀二讀，政制及內地事務局局長曾國衞稱，在區議會不完善的制度下，有區議員試圖將區議會轉為政治化，借該平台挑動民眾情緒，使區議會偏離《基本法》的職責，區議員分化社會、漠視民生，直至中央出手，《香港國安法》出台後成為香港的「定海神針」，在完善選舉制度下成功落實「愛國者治港」。惟他指有區議員因心虛，而不願宣誓，形容他們「不是真心誠意愛國愛港」，最後大量議員辭職，導致區會人數大減，指要糾正及完善，不能讓這事情再發生。

他感謝社會各界自發成立「撐完善地區治理大聯盟」在線上線下收集超過160萬個簽名，支持政府方案。

狄志遠不希望區議會成政府啦啦隊

不過狄志遠對曾國衞的嚴厲指責感到不滿，他強調市民以往想透過區議員表達不滿，但不代表區議會在民主政制上有錯誤。他期望，新的區議會仍可反映民意，將民意納入施政中，直言：「唔想區議會變成啦啦隊或者推銷員。」被問到會否提出修定案，狄志遠直言，現階段談支持或反對也言之尚早，未來會積極與政府討論方案。

陳沛良表示，儘管條例現已提交立法會審議，但他認為當局相關解說宣傳的工作不能停，要繼續進行，尤其是要重點培育培養年輕人的主人翁意識，推動基層年輕人認同新制度，甚至參與地區治理與諮詢工作。他直言：「始終，香港社會的未來發展要靠我們的下一代。」

狄志遠強調市民以往想透過區議員表達不滿，但不代表區議會在民主政制上有錯誤。（文睿攝）

科大條例修訂 容許聘請多於3名副校長

另外，立法會今日亦首讀及二讀《2023年香港科技大學(修訂)條例草案》，旨在修訂《香港科技大學條例》，容許委任校董會不時釐定的副校長人數。該動議廢除 「及不多於3名副校長」的條文，陳仲尼指，除嶺南大學外，其他受教資會資助的大學未有就可委任副校長人數設上限，修例獲通過後，科大會按需要增設副校長人數。

陳仲尼指，科大2008年以私人條例形式，對科大條例修定，更改校董會的組成，外界獨立成員和校內成員達2比1，完善校董會的管治。校董會認為適時調整現行管理架構，不旦有利於科大自身發展，亦有助科大融合國家，特別在創新科技方面，十四五規劃明確支持下，希望科大有更大的影響力。

陳仲尼指未來30年，科大務求把清水灣校園，建設成一個學習研究探索和創新科技的重要基地，講求長遠策略，同時需要更多資配合以擴大影響力。