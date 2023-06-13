日本核廢水｜議員促全禁食品進口　謝展寰︰一排放會有嚴厲行動

立法會食物安全及環境衞生事務委員會開會，議題包括如何應對日本福島核電站廢水排放等議題。有議員關注能否提早禁止日本水產品進口，甚至全面禁止日本食品進口。



環境及生態局長謝展寰指，褔島一帶縣的水產自核事故後再沒有進入香港，禁和不禁只是態度上面的問題，「日方真係排廢水，我哋（香港）係會即時採取一個嚴厲行動」管制進入香港的食物，又說雖然距離排放時間很近，仍希望讓日方改變立場考慮不排放。至於禁制範圍的大小，國際原子能機構和國家評核專家完成評核再決定。



日本政府正式決定今年將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後排出大海。（路透社）

陳穎欣質疑日本私下傾倒核廢水

民建聯議員葛珮帆表示，對於日本一意孤行排放核廢水到大海表示憂慮，由於不知道何時排放，擔心日本可能偷步，認為現時開始暫停進口福島一帶水產品，較為穩妥。

工聯會議員陳穎欣提及，東京電力公司5月於福島第一核電廠附近水域捕獲的魚體內，發現輻射含量超過標準180倍，指現時尚未正式傾倒核廢水卻早已超標，認為當地的淨化設備未能有效令海水免受污染，甚至質疑日本可能已私下傾倒核廢水，希望政府取態更堅定，考慮現在禁止不止於褔島一帶的日本水產。

港是日本第二大出口地 鄧家彪促用行動迫日本三思

工聯會議員鄧家彪指香港不要小看自已，香港入口日本的漁農產品去年達2,000億日圓，佔日本出口地第二，香港去輸入日本的漁農產品已經高過美國的，建議局方事先聲明會全面禁止有關產品，令日方三思，「水倒咗落去不能逆轉」，覆水難收，又提出要全面禁止日本農產品和水產進口。

謝展寰回應指，局方沒有任何底線，要視乎國際原子能機構和國家評核專家完成評核再決定制止範圍，而「最高風險就一定禁」。鄧家彪指可能有原材料來自褔島，再在其他城市加工而制成的魚乾等日本零食，進入香港，香港會如何管制。謝展寰指由於輻射在食物的表面，經過加工的食物，風險較低，至於管多少，局方會作一個全面的檢視再決定。

對於是否全面禁止日本食品進口，謝展寰表示，要視乎國際原子能機構的報告和國家的應對措施，「令人覺得我哋都係科學咁去做」。

日本福島儲存核廢水的設施。（路透社）

李浩然倡日本食品包裝加上輻射警告

議員李浩然建議參考香煙警告字句的做法，在日本食品包裝加上輻射警告，另外建議政府在其他地方開發同類型的食材。

謝展寰回應指會考慮設立標籤，和研究有關輻射風險的警示，但局方會確保本港出售的食物安全，不會依賴標籤，令市民覺得只能自己保護自己。至於開發同類型食材的建議，謝展寰認為找適合替代食材是市場的問題，最好的方式是政府要和業界有緊密的溝通，告知業界可能受影響的來源地，讓業界作好準備尋找替代食材。本地方面，政府計劃本地漁農業尤其走向高產量發展，相信對於打開本地食品或餐飲市場都有幫助，但要以本地食材取代日本食材就不太可行，因為地方不同種類亦不同。