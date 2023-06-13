日本核廢水｜議員促全禁食品進口 謝展寰︰一排放會有嚴厲行動
立法會食物安全及環境衞生事務委員會開會，議題包括如何應對日本福島核電站廢水排放等議題。有議員關注能否提早禁止日本水產品進口，甚至全面禁止日本食品進口。
環境及生態局長謝展寰指，褔島一帶縣的水產自核事故後再沒有進入香港，禁和不禁只是態度上面的問題，「日方真係排廢水，我哋（香港）係會即時採取一個嚴厲行動」管制進入香港的食物，又說雖然距離排放時間很近，仍希望讓日方改變立場考慮不排放。至於禁制範圍的大小，國際原子能機構和國家評核專家完成評核再決定。
陳穎欣質疑日本私下傾倒核廢水
民建聯議員葛珮帆表示，對於日本一意孤行排放核廢水到大海表示憂慮，由於不知道何時排放，擔心日本可能偷步，認為現時開始暫停進口福島一帶水產品，較為穩妥。
工聯會議員陳穎欣提及，東京電力公司5月於福島第一核電廠附近水域捕獲的魚體內，發現輻射含量超過標準180倍，指現時尚未正式傾倒核廢水卻早已超標，認為當地的淨化設備未能有效令海水免受污染，甚至質疑日本可能已私下傾倒核廢水，希望政府取態更堅定，考慮現在禁止不止於褔島一帶的日本水產。
港是日本第二大出口地 鄧家彪促用行動迫日本三思
工聯會議員鄧家彪指香港不要小看自已，香港入口日本的漁農產品去年達2,000億日圓，佔日本出口地第二，香港去輸入日本的漁農產品已經高過美國的，建議局方事先聲明會全面禁止有關產品，令日方三思，「水倒咗落去不能逆轉」，覆水難收，又提出要全面禁止日本農產品和水產進口。
謝展寰回應指，局方沒有任何底線，要視乎國際原子能機構和國家評核專家完成評核再決定制止範圍，而「最高風險就一定禁」。鄧家彪指可能有原材料來自褔島，再在其他城市加工而制成的魚乾等日本零食，進入香港，香港會如何管制。謝展寰指由於輻射在食物的表面，經過加工的食物，風險較低，至於管多少，局方會作一個全面的檢視再決定。
對於是否全面禁止日本食品進口，謝展寰表示，要視乎國際原子能機構的報告和國家的應對措施，「令人覺得我哋都係科學咁去做」。
李浩然倡日本食品包裝加上輻射警告
議員李浩然建議參考香煙警告字句的做法，在日本食品包裝加上輻射警告，另外建議政府在其他地方開發同類型的食材。
謝展寰回應指會考慮設立標籤，和研究有關輻射風險的警示，但局方會確保本港出售的食物安全，不會依賴標籤，令市民覺得只能自己保護自己。至於開發同類型食材的建議，謝展寰認為找適合替代食材是市場的問題，最好的方式是政府要和業界有緊密的溝通，告知業界可能受影響的來源地，讓業界作好準備尋找替代食材。本地方面，政府計劃本地漁農業尤其走向高產量發展，相信對於打開本地食品或餐飲市場都有幫助，但要以本地食材取代日本食材就不太可行，因為地方不同種類亦不同。