日本核廢水｜疑擴大禁入口縣市　謝展寰：保障食安、健康是唯一

日本計劃將經稀釋的福島核廢水排放入大海，環境及生態局長謝展寰今日（11日）在電視節目表示，核廢水排放期長達30年，會直接影響食物安全及市民健康，強調一旦日本落實排放計劃，本港必會禁止日本核輻射高風險地區的食品入口。



他又指，政府化驗所已購入輻射檢測裝置，兩個月前起已加強食品檢測，以分析輻射水平變化。



日本計劃將經稀釋的福島核廢水排放入大海，環境及生態局長謝展寰出席電視節目強調，一旦日本落實排放計劃，本港必會禁止日本核輻射高風險地區的食品入口。（資料圖片／廖雁雄攝）

謝展寰接受無綫電視節目《講清講楚》時表示，核廢水排放不可單單從學術研究上處理，更要確保食物安全及人體健康，故一旦日本排放核廢水，將難以在食物安全上有百分百保障，直言：「任何核廢水都會對人體有害」，加上日本核廢水排放期長達30年之久，長遠的影響更是難以預計，故政府決定一旦日本落實排放計劃，本港必會禁止來向日本核輻射高風險地區的魚農產品入口，其他日本低風險地區的食品要先取得輻射證明書，抵港後會再進行輻射檢測。

增加檢測Alpha及Beta元素

2011年福島核電站事故後，政府旋即限制日本福島、千葉、群馬、茨城及栃木五個縣的食品進口香港，謝展寰透露是次禁令或會擴大至其他縣市，又指除了伽馬輻射元素外，會增加檢測Alpha及Beta元素，檢測時間或要2星期，可能影響魚類等水產入口，笑指：「唔等得嘅食物就嚟唔到」。

至於當局對日本部分縣市食物入口的禁令會否同樣長達30年之久？謝展寰表示，要視乎科學檢測結果，倘仍存在食物安全風險，禁令必定會持續，強調政府的政策唯一標準是保障食物安全及市民健康。

關注兩電在國際危機的社會責任

另外，政府計劃今年與電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，謝展寰指過去兩年因應能源危機對電價造成壓力，加上去年中電電纜橋及早前港燈停電事故，都反映賞罰機制需要關注。被問到政府會否要求兩電「公平啲」，與市民共同分擔燃料費成本時，謝展寰表示，如要兩電全數承擔燃料費成本，兩電或會從其他渠道調整收費以增加收入，而是次較為關注的是兩電在國際危機時的社會責任。