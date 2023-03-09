政府搶企業、搶人才　陳國基：「搶」意指主動　盼3年增25萬人才

《施政報告》提出「搶企業」、「搶人才」計劃，政務司司長陳國基接受訪問時表示，「搶」的意思是要主動、積極地去做，又認為新增的人才對香港經濟發展有很大幫助。



對於青年發展，陳國基則表示政府推出恆常化「大灣區青年就業計劃」，鼓勵更多企業聘請香港的大學畢業生，並派到大灣區內地城市工作。



陳國基表示，如果能在3年內吸引超過10萬名人才來港，加上本地大學每年5萬名畢業生，未來3年會增加25萬名人才。（今日香港地影片截圖）

冀3年吸引10萬外來人才 培養15萬大學畢業生

疫情後政府推出一系列活動，亦有官員外訪和「你好，香港」活動推廣香港。陳國基接受《南方日報》旗下《今日香港地》專訪時說，政府希望發出訊息，就是香港已經重返國際舞台。陳國基說，外國商會和領事對香港和中國很有信心，認為未來經濟發展都在東方。

疫情後香港要發展得好，必須令香港經濟更好，陳國基說，因此《施政報告》要強調「搶企業」、「搶人才」，又說「搶」的意思是要主動、積極地去做，如果能在3年內吸引超過10萬名人才來港，加上本地大學每年5萬名畢業生，未來3年會增加25萬名人才，相信對香港經濟發展有很大幫助。

粵港合作專班 涵蓋創科、物流等多方面

近年香港要積極融入國家發展大局，陳國基說粵港、深港合作至為重要，而推進粵灣澳大灣區建設是共同目標。陳國基指政府「融入國家發展大局督導組」已設立多個粵港合作專班，涵蓋北部都會區、《南沙方案》、創新及科技、金融、商貿、青年就業創業實習、推進法律及爭議解決，以及航運及物流等合作領域。

香港方面，會加強「北部都會區」的發展，以充份把握前海服務業發展帶來的機遇。

陳國基表示，會持續鼓勵更多企業聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作。（今日香港地影片截圖）

鼓勵企業聘請香港大學生到大灣區內地城市工作

陳國基說，未來5年是香港的關鍵期，而國際變局將是一個挑戰，而香港要更深、更廣、更好地發揮參與者和貢獻者的角色。他指特區政府要更加主動融入國家戰略、更加積極融入國家發展大局，切實排解民生憂難，全方位推動造地建屋，精準扶貧，強化基層醫療系統等，建設健康活力、關愛共榮的社會。

青年計劃方面，除了增加青年向上流的「共創明Teen」計劃之外，陳國基認為大灣區建設亦為青年提供發展空間。政府推出常態化的「大灣區青年就業計劃」，持續鼓勵更多企業聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作，讓他們了解大灣區的發展事業機遇，並積累內地生活經驗。