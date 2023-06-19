民建聯赴佛山考察氫能產業　撐引入氫能車　顏汶羽促建加氫站

民建聯會務顧問譚耀宗、立法會議員葛珮帆、周浩鼎和顏汶羽等人上周六（17日）到內地考察雲浮氫能基地和佛山氫能產業園。葛珮帆指，內地的氫能交通工具平穩、安全、無噪音，認為香港政府可以積極考慮引入氫能車輛。顏汶羽提醒，若要普及使用氫能車輛，必須依靠政府拆牆鬆綁，如興建加氫站等。



（左起）民建聯顏汶羽、葛珮帆、周浩鼎介紹佛山考察的成果。（文睿攝）

譚耀宗、全國人大代表黃冰芬、立法會議員葛珮帆、周浩鼎、顏汶羽、沙田支部顧問董健莉、大埔支部主席胡綽謙於6月17日考察雲浮氫能基地和佛山氫能產業園。

葛珮帆讚揚當地的氫能已發展成完善的產業鏈，包括研發、原材料、製氫、加氫、儲氫等工序也十分完善，燃料電池以及多個電池組成的「電堆」的年產量達3萬件，燃料電池車的年產量達5,000部，形容為領先全國氫能產業。

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加氫10分鐘可行走350公里

她指，雲浮的氫能巴士平穩、安全、無噪音，加氫10分鐘即可行走350公里，認為上述特性十分適合引進至香港使用。她又指，隨着氫能車在量產效應下，氫能車的成本愈漸減少，相信未來可全面普及化。

不過，顏汶羽以香港推行電動車為警剔，指九龍東早於十年前已購買電動小巴，惟小巴站欠缺充電，電動小巴最終無用武之地，促請政府盡快興建加氫站。周浩鼎則建議政府推出大力度的採購政策、稅務優惠，吸引氫能廠商落戶香港，推動氫能發展。