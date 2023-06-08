氫能源｜輕鐵試行以氫燃料電池行駛3卡車　政府同意港鐵明年試驗

由環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組昨日（7日）的會議上，原則上同意增多3個氫燃料試驗項目的申請，包括港鐵在屯門試驗氫能源有軌電車，以及為配合該有軌電車試驗而供應的氫氣，該兩項目預計在明年下半年啓動，第三個項目是中石化試驗在元朗建設加氫站，預計明年中啟動。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據了解，會在現有的屯門輕鐵網絡試用氫燃料電池，行駛3卡低地台輕鐵列車，試驗為期6個月，並會在建安站附近，設立低地台月台以配合試車，主要收集營運數據。



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環境局發言人今日（8日）表示，由環境局領導的工作小組在昨日（7日）的會議上，原則上同意多三個氫燃料試驗項目的申請。是次獲原則上同意項目包括：

●中石化（香港）有限公司提交的申請，試驗在元朗凹頭建設加氫站；

●香港鐵路有限公司提交的申請，以非載客形式試驗在屯門試行氫能源有軌電車；及

●林德港氧有限公司提交的申請，試驗利用氫氣長管拖車為氫能源有軌電車提供氫氣。



該工作小組分別在去年9至11月期間收到上述三宗試驗項目申請，隨後審視申請並向申請人提出意見。

港鐵配林德港氧 為輕鐵試行氫能源

經申請人優化其項目的設計及細節並確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，工作小組在昨日會議上原則上同意該三個項目的申請。

發言人表示，就當中的元朗凹頭加氫站，該用途須另行取得城市規劃委員會的規劃許可。根據各申請人的目標，元朗凹頭加氫站試驗項目，及兩個與氫能源有軌電車有關的試驗項目，會分別在明年年中及明年下半年啓動。

連同工作小組在今年3月28日首批原則上同意的3個申請，工作小組已合共審視並原則上同意6個試驗項目的申請。

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田北辰：在屯門輕鐵試行「氫燃料電池」半年

田北辰表示，港鐵計劃在現有輕鐵網絡上試驗「氫燃料電池輕鐵」，英文簡稱「HFC LRV」，即Hydrogen Fuel Cell Light Rail Vehicle，試驗期間列車並不載客。該項試驗項目涉及3卡低地台氫燃料電池輕鐵（3-car low floor HFC LRV ），將會在屯門展開為期6個月的試行。



他表示，將在屯門輕鐵車廠設立加氫站以支援該試驗項目，由林德港氧公司（即政府今日宣布同意的另一項目）提供氫氣，以及將會在現有的輕鐵建安站附近，設置一個「低地台月台」（low level platform），以便試車。

他又指，該試驗旨在收集營運數據和經驗，以更好地在運輸營運和維修上，採用氫能源的技術，以及為提升工作人員的資格要求。



根據現時輕鐵的營運，最多只能用兩卡列車，而輕鐵月台都較地面高，故月台都有樓梯連接行人路。

張欣宇：毋須用電纜 免系統故障

曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇表示，採用氫能輕鐵的其中一大好處，是毋須使用電纜，直接以氫能發電行駛，省卻電纜的維修保養成本，亦可避免相關供電系統故障。



不過他亦指出，該氫能輕鐵只是試驗形式，從中獲取營運經驗及數據，假如3卡車亦有足夠動力，就更可證明技術上兩卡車都可行。

年尾試驗氫燃料電池重型車洗街

是次會議上還審視政府部門，計劃透過其委聘承辦商開展的氫燃料電池重型車作清洗街道用途試驗。環境局預計試驗可在明年開展。

另外，政府目標是在今年內完成現正進行中有關制訂氫燃料系統、加氫站和量化風險評估的技術指引的顧問研究，政府亦計劃會在今年第三季聘請顧問研究修訂《氣體安全條例》（第51章）以涵蓋氫燃料的細節及進行營商環境影響評估。

年內完成氫燃料相關研究

政府會密切留意其他新能源運輸技術的發展，並配合世界各地發展趨勢，為香港訂立切實可行的綠色運輸減碳策略。目標是在2025年或以前公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，以及制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略，協助引領香港達致2050年前車輛零排放。

工作小組由環境局、運輸及物流局、發展局、保安局、環境保護署、機電工程署、消防處、運輸署、海事處、規劃署、地政總署、屋宇署及建築署組成。