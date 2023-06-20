香港競爭力跌至第七位輸星洲台灣　港府：仍是全球最具競爭力之一

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布《2023年世界競爭力年報》，香港由去年第5位跌至第7位，更被台灣超越，台灣今年攀升至第6位。四大指標之中，香港營商效率跌至11位，經濟表現更大幅下滑至36位。港府發言人表示，《年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一。



香港2023年世界競爭力排名跌兩級至第七位。（資料圖片）

新加坡微跌一級排第四位

今年的競爭力排名仍是由丹麥排第一位，第二位是連升9級的愛爾蘭，瑞士微跌1級至第三位，第四位是微跌一級的新加坡。第五位是荷蘭，第六位是台灣，第七位是香港，第八位是瑞典，第九位是美國，第十位是阿聯酋。而中國則跌了4位至第21位。

IMD表示，今年最成功的經濟體往往是小型經濟體，擁有良好的架構包括強大的教育系統，並在分裂的世界中擁有良好的市場準入和貿易夥伴。

新加坡2023年世界競爭力排名跌1級至第四位。（資料圖片/路透社）

香港營商效率跌至11位 經濟表現重挫至36位

今年香港在「政府效率」排第二位持平，「基礎建設」排名由第14位上升至13位，「營商效率」由第七位跌至11位，「經濟表現」排名由15位大跌至36位。在分項之中，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位於全球前五名。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布《2023年世界競爭力年報》。

政府發言人表示：「香港的競爭力有賴於我們在『一國兩制』下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等。去年，新冠疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。」

發言人補充指：「新一屆特區政府上任後，持續推進『有為政府』和『高效市場』更好結合，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出『搶人才』、『搶企業』策略，大力吸引重點企業、世界各地人才和資金來港，並加強在基礎設施和創新科技方面的投資，以及繼續增加土地和房屋供應，為香港的經濟持續增長擴大容量，實現高質量發展。目前，這些方面的工作都取得良好進展。」