輸入外勞｜郭振華：低技術工種需外勞保競爭力　勞工界籲嚴格監管

政府為運輸業和建造業推出輸入外勞計劃，名額2萬個，並暫停執行「補充勞工優化計劃」之中26個職位不得輸入外勞的規定，包括售貨員、侍應生、髮型師等，為期兩年。工業總會名譽會長、勞顧會前僱主代表郭振華今日（15日）表示，輸入外勞有逼切需要，先輸入三分一或一半的外勞人手配額可以逐漸增加，目前可以「慢慢來」，認為低技術或非技術工種亦需要外勞補充，方能維持行業競爭力。



勞工界立法會議員、勞顧會前僱員代表周小松則指，必須保住基層工種不輸入外勞，本港並非沒有勞動力，只是因為薪酬低，低技術及非技術工作亦輸入外勞會令基層更加沒有機會就業。他呼籲政府多作措施釋放本地勞動力，並作出嚴格監管，打擊非法收取回佣及勾結中介剋扣外勞人工。



工業總會名譽會長、勞顧會前僱主代表郭振華於香港電台節目《千禧年代》指，不能夠待全面復蘇之後再找人手，輸入外勞有逼切需要，配額則認為可以「慢慢來」，可以先輸入三分一或一半的外勞人手，僱主會較有信心，形容「呢對門雖然細，但係好多人都適合呢對門」。

建造業及運輸業輸入外勞皆要遵守「1：2」比例，即每當聘請一名外勞都要聘請兩名本地勞工。郭振華認為，比例可以根據實際需要去放寬，必須有靈活性。他以新加坡為例，建國之初大量基建工程的人手，九成以上都是外勞，「以往認為係一啲低技術或非技術嘅工種呢，的而且確需要係成個產業鏈上面有啲配置，先可以完成呢個產業的長遠發展」，如果沒有外勞補充相關行業，難以維持競爭力。

工業總會名譽會長、勞顧會前僱主代表 。（資料圖片）

郭振華續指，新加坡本地工人的工資與外勞工資差距很大，可確保退休生活之餘，在不同時間都有一份稱職的工作，值得香港參考，早期新加坡會見到一些年長人士在商場內執餐具、推車仔，「例如做建築業，冇理由去到55歲以上，佢個老花愈嚟愈多嘅時候去到高空工作，其實係好危險，亦都唔適合，呢個時候應該要慢慢退去其他角色」。他說，不只新加坡，越南及泰國亦有很多外勞，本地工人可繼續在其崗位發揮作用，需要勞動力補充之時，亦不需要擔心找不到。

勞工界立法會議員、勞顧會前僱員代表周小松出席同一節目指，長時間依靠外勞，一定對本地工人的就業機會以及薪金的正常增長帶來壓仰，認為任何輸入外勞計劃必須要有限額、時限性及以嚴格監管工作。他指，如果僱主可以無限量輸入外勞，則不會有動力改善本地工人工資及褔利，政府需監管僱主聘請外勞的比例、釐定的薪酬是否合理，杜絕僱主勾結中介剋扣外勞人工，以及打擊非法收取回佣。

勞工界立法會議員、勞顧會前僱員代表。（張浩維攝）

他強調，守住基層工種不輸入外勞是有需要，並指文員、接待員、售貨員、電話接線生未能聘請本地員工，是因為薪酬低，提及15至19歲人士、20至29歲失業率仍高，香港並非沒有本地勞動力，「呢啲接待員都要去請外勞嘅話，呢啲人（基層）就更加冇機會去就業」。

他認為，政府需要多做鼓勵本地工人就業措施，僱主為或要「馬死落地行」，將職位拆散，鼓勵家庭婦女以兼職形式投入職場，並推出家庭友善政策、彈性工作安排等，以及改善人工褔利，以釋放本地勞動力。

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