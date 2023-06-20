政府同意凍結強積金入息上下限　梁子穎：經濟OK先搞　點為之OK？

勞工及福利局早前表示，積金局根據《強積金條例》的規定，已就最低及最高有關入息水平完成2018至2022年周期檢討，在考慮各項因素後，認為應凍結調整入息水平。局方指留意到疫情對香港經濟及社會造成嚴重的衝擊，疫情過後，經濟尚在復甦過程中，因此不宜在今次周期檢討調整最低及最高入息水平。



有議員關注局方「用盡機制」，每四年才檢討一次。



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超過10年沒有調整

勞工界議員周小松指上下限有立法原則，下限目的為收入比較低的工人不需要因為要供強積金而加重負擔，而收入比較高的工人可能有投資的安排，所以設定上限。可惜積金局超過10年未有調整，令下限仍是7,100元的水平，遠遠低過最低工資法定要求，認為有迫切性調整。他續指去年4月完成檢討報告，當刻擱置調整可以理解，但因為今次的擱置，超過10年未有調整上下限，希望政府不要等到2026年才調整。

勞工及福利局副局長何啟明指會在本港經濟「OK返」開始進行檢討。積金局執行董事（政策）余家寶指，正在準備2022至2026年的周期檢討工作。

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工聯會立法會議員梁子穎指，按《強積金條例》，積金局每四年最少檢討一次對最低及最高有關入息水平，不滿局方用盡機制時限，如果剛巧遇到經濟不景，機制就名存實亡。他續指局方指經濟好轉，「OK啦」就會處理，問到OK的意思，「你認為的OK係OK，抑或係我哋勞工界認為OK嘅OK呢，如果你的OK和我的OK又唔OK，又點解決呢個OK呢？」

何啟明回應指，局方凍結上下限時平衡現時經濟未回復和市民未來的退休保障。梁子穎追問有關「OK」的定義，何啟明回應指積金局已正準備新一輪檢討，會適時向委員會報告。