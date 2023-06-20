人才清單擴大至51項專業工種　議員追問有否諮詢法定團體

去年施政報告公布，政府會更新人才清單，以反映各專業的短缺情況。勞工及褔利局局長孫玉菡今日（20日）在立法會福利事務委員會及人力事務委員會上提到更新的人才清單，清單大幅擴大至涵蓋於包括商業支援等九個行業領域的51項專業工種。



有議員關注部分工種人手短缺，卻未有納入清單內，關注諮詢過程，另外又問到檢視清單的時間表。



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黃俊碩數次追問：有否諮詢香港會計師公會？

立法會會計界議員黃俊碩稱，幾乎每日都被會計界問及會計專才未有納入清單的原因，問到局方有否諮詢法定團體包括香港會計師公會。孫玉菡回應指有諮詢到會員涵蓋量比較大的商會，包括香港總商會等。

黃俊碩重問局方有否諮詢香港會計師公會，孫玉菡指局方層面指會諮詢一般的大商會，委員會主席陸頌雄打斷指商會不是專業團體，孫玉菡則回應每一個專業都由相關政策局去諮詢，稍後會把具體問題轉界到相關政策局即財經及庫務局，隨後再書面答覆。

勞聯立法會議員林振昇問到，清單上的行業有否按具體數據制定，否則讓人感覺甚麼人才都納入，又留意到中醫師被納入清單，同時課程大學學位較少，讓人感覺不鼓勵去讀。他又問到會否定期檢視以及更新清單，以更好反映工種短缺情況。

孫玉菡指人才清單由推出至今，如何揀選的過程會透過不同形式的諮詢，包括聽取相關政策局如醫衞局的意見。他續指清單可以反映人才短缺情況，認同應該按時檢討增加或刪減，但未有實際下次檢視時間。

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陸頌雄︰今次會議是用作諮詢還是支援？

陸頌雄指「雖然咁問有啲掃興」，人才清單已實行，問到今次會議是用作諮詢還是支援。孫玉菡指人才清單5月中已發布，其實很多委員會會議討論的有些已落實，但收到有委員關心，所以來討論。

陸頌雄指本立法年度之初已經和局方討論今年的議程，而商界及勞工界都關注人才清單，問到政府當時不提出的原因，並對政府做法感到遺憾。他續指計劃內容令人擔心窒礙本地人向上流動的機會，問到3萬元薪金下限如何訂出來，另外為何沒有規定本地職員比例，「一間公司極端啲，10個人可以10個人都唔係港人」，問到「我哋嘅發展為了誰？」

陸頌雄表示以往計劃要證明本地有招聘困難，現在「難聽啲就係說是中門大開」，問到局方會否考慮在行政上做多點工作，孫玉菡回應指人才清單首5個月的使用不多，強調會小心留意變化。