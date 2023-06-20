輸入外勞｜黃偉綸預計2027年欠4萬技術勞工　會加強本地培訓

政府上周宣布將於多個行業輸入外勞，財政司副司長黃偉綸今日（20日）於人力事務委員會重申輸入外勞的必要性，但強調外勞並非唯一補充勞動力的方法，仍會培訓本地勞工以填補空缺。有議員關注輸入外勞的成效、時限以及對本地勞工的影響。



財政司副司長黃偉綸指，是次計劃務實並具針對性，勞動人口的流失是不爭事實，不能任由人力不足問題阻礙香港疫後復甦。不過他仍強調輸入勞工並非唯一選項，不會單靠外勞補充所有職位空缺。發展局局長甯漢豪提到，未來4年建造業技術工人和技術人員會出現顯着短缺，預計技術工人短缺人數將由2023年的1.5萬人增加至2027年的4萬人。黃偉綸則指，建造業外勞的1.2萬個名額僅佔預計短缺人數的一部份，亦期望餘下空缺能由本地勞工填補，因此會加強本地勞工就業培訓。

勞顧會審視每個個案 僱主需培訓本地人

對於放寛26個非技術或低技術工種輸入外勞兩年，黃偉綸強調每一個申請仍會經過勞顧會的考慮，僱主亦須證明其無法透過本地人手填補空缺才可以，勞工處亦會嚴格把關。

保障本地工人方面，勞工及福利局局長孫玉菡表示，僱員再培訓局的津貼會由現時每月5,800元增至8,000元，亦會要求建造業僱主申請外勞時，要同時提供不少於獲批輸入配額的10%作為本地勞工額外培訓名額，航空業界僱主則須就每名輸入勞工向機管局繳交每月400元的款項，將用作補貼本地員工交通費用。

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指單純以KPI評價外勞成效不實際

民建聯立法會議員陳永光指是次計劃目標欠缺具體表現指標，關注輸入外勞如何加快業界發展。黃偉綸回應指，職效指標（KPI）影響因素複雜，單純以指標評價輸入外勞成效不太實際，但強調輸入外勞一定能提速、提效及提量。他亦提到早前有院舍利用「陰陽合同」剋扣外勞部份薪金，關注當局會否有相關措施保障外勞，孫玉菡回應指，工資以銀行轉帳發放，不能以現金派發，而外勞來港後8星期內亦須參加簡介會，以了解有關權益及法律保障。

工聯會立法會議員黃國則關注輸入外勞的時限，黃偉綸回應指，現時業界對人手的需求明確，若只輸入短時間是不切實際，但提到26個工種輸入外勞的項目會於兩年後檢討，亦會每半年向勞顧會匯報。黃國又指，部份低薪行業如小巴司機及機場地勤亦會輸入外勞，可能進一步會壓低本地勞工薪酬，認為當局應否優先調整薪酬再考慮外勞，並建議為本地勞工設最低工資保障。黃偉綸則表示，調整最低工資並非現時政府需求。

民建聯立法會議員顏汶羽建議將失業率、勞動人口、工資水平等數據分開為本地及外勞，從而更準確觀察輸入外勞對本地勞動市場的衝擊。黃偉綸稱將與統計處研究。