改革區議會｜馬逢國：加強辦文體活動　麥美娟：助凝聚民心

立法會最遲在7月休會前通過區議會改革方案。選委界立法會議員馬逢國今日（21日）於立法會提出口頭質詢，指重塑區議會後，須進一步推動區議會及其他民間團體舉辦地區文體及康樂活動，豐富市民的文娛康樂生活及增加市民對社區的歸屬感。



民政及青年事務局局長麥美娟則指，重塑後的區議會會配合政府工作，同時提供康樂文化等服務，協助凝聚民心，爭取市民對政府支持。



民政及青年事務局局長麥美娟回應指，政府重視文體發展，過去積極透過不同計劃推動社區活動，例如有社區參與計劃提供資助給相關政府部門及合資格機構，每年總撥款額約4.6億元，其中1.6億預留給康文署推動社區演藝計劃、音樂會及粵劇坊等活動。

麥美娟又指，重塑後的區議會會配合政府工作，同時提供康樂文化等服務，協助凝聚民心，爭取市民對政府支持。她説當局會委任不同文化和背景人選，並須有地區工作經驗或在專業領域有代表性和認受性，加強區議會多元性，提升議會履職能力。

另外，她又指民政總署已推行社區體育資助計劃以及社區文藝資助計劃，向地區體育會及地區文藝協會提供最高15萬元資金。她稱未來會繼續以用人唯才的原則，委任具文化及體育背景的人士加入區議會。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛提到，各區體育會表示現時資助計劃程序煩瑣及資金不足。麥美娟指回應稱，會與文化體育及遊旅局溝通，考慮增強與地區體育會交流合作及增加資源，亦會因應情況調整有關金額。

民建聯的鄭泳舜則指，過去有社區體質調查反映市民運動時數減少，關注當局如何與各區體育會合作以加強體育普及性。麥美娟回應，重塑區議會後，主席有權利委任委員會，故建議未來當區可考慮成立文化藝術體育委員會。