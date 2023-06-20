七一｜周日可免費預約25項康文署設施　撲場細節要留意

為慶祝香港回歸26周年，特首李家超今早（20日）公布一連串優惠活動迎接「七一」，當中包括市民於7月1日可以免費使用康文署轄下羽毛球場、網球場、籃球場等25個設施，不過想免費使用設施的市民便要記得於周日（6月25日）起以先到先得方式提早預訂設施。



另外，康文署於7月1日當中亦會免費開放轄下香港藝術館、香港文化博物館等16個展館，相關展館則無須預先登記入場。



七一回歸當日，康文署轄下大部份設施會供市民免費使用，當中包括羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施；公眾游泳池；水上活動中心艇隻，合共25個設施。

不過想免費使用上述設施的市民要留意了，康文署將於下周日（25日）起上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施，而每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。康文署提醒，預計市民會踴躍預訂設施，故早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。

文化博物館、科學館、藝術館專題展覽免費

文化活動方面，康文署7月1日當中亦會免費開放轄下香港科學館和香港太空館的常設展覽，以及多個專題展覽，包括香港文化博物館的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽、「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」、香港科學館的「天生我『材』——材料科學與設計」展覽，以及香港藝術館的「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽。

而香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心亦正舉辦一系列精彩展覽，均免費入場。