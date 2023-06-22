23條立法｜李家超：最遲明年一定立法　與國安法共只涵蓋11個罪類

《基本法》23條立法如箭在弦，上任快一周年的特首李家超接受《中通社》專訪表示，立法工作已定立時間表，最遲明年一定要立法，又指《港區國安法》與23條一共只涵蓋11個罪類，比起外國針對維護國安的廣泛法律是「小巫見大巫」。



特首李家超指，《基本法》23條立法工作已定立時間表，最遲明年之前一定要立法。（資料圖片／張浩維攝）

立法「真正長治久安地管用」

特首李家超接受《中通社》專訪表示，已就《基本法》23條立法工作定立時間表，一定會其任期內定立，今年或最遲明年一定要立法。他指，希望《基本法》23條立法各方面都考慮周全，「真正長治久安地管用」，是一條成功的法律。他形容，立法不只是責任，亦要達致目的和希望得到的效果。

李家超續指，《基本法》23條要參考所有管用的方法，再判斷如何套在香港使用，提及網絡世界出現的新手法，令很多過去法律已更新，如英國近日提出新的維護國安的法律。他指，新變化亦讓政府對於國安風險的處理有不斷的演變和要求。

指國安法加23條比起外國國安法律「小巫見大巫」

他表示，每個國家及地方的國家安全法都很嚴格，因為對付的敵人是國家級非常高超的高手，提及「美國的法律很強、很多」，並稱《基本法》23條涵蓋7個罪類、《港區國安法》涵蓋的4個罪類，兩者不重疊共有11個罪類，比起外國針對維護國安的廣泛法律是「小巫見大巫」。

香港國安法實施將滿三周年，李家超認為社會大環境恢復平靜，但依然有暗流湧動，他重申要小心國安風險在各個領域醞釀。他從宏觀分析，一些國家要針對中國，會有人想要香港不成功，達到他們的政治目的，讓國家受壓制，「有人在犯法的紅線之下做破壞性工作，一向都有發生，只是程度不同，所以要一直警惕。」

至於應該如何防範國安風險，李家超從三個領域分析：一是警惕意識形態的影響；二是警惕破壞力量；三是破壞力量會用一些幌子，以一些所謂的意見，意圖挑撥矛盾、製造衝突。他提醒這些都是2019年「黑暴」時的慣用手法，破壞力量會無端找到一些苗頭藉口，製造一些假像、推動一些輿論，營造一些氣氛，從而達成破壞目的。