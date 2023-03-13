兩會｜李慧琼：習近平講話為港打強心針　陳勇：23條立法是特效藥

第十四屆全國人大一次會議今早（13日）在北京舉行閉幕會，港區全國人大代表於會後舉行線上記者會。提到國家主席習近平表示：「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，新任人大常委、民建聯主席李慧琼表示對此感鼓舞，認為習近平在公開場合上談及香港，如同為港打下「強心針」，相信在港府及市民努力下，香港可以協助建設強國及走向穩定繁榮。李慧琼透露，新一屆人大常委會明天將召開首次會議，但未知具體議程。



港區人大代表團團長馬逢國認為，習近平的重要講話表現出對香港朝夕掛念。港區人大陳勇認為港府有責任就基本法23條立法，直言：「『23條』是政治病毒疫苗、特效藥，令香港可以更加安定繁榮」。



李慧琼對於習近平所說「強國建設離不開香港、澳門長期穩定繁榮」感到鼓舞，相信在國家、特區政府和香港社會共同努力，可以一步步走向繁榮穩定，並解決社會深層次矛盾。她希望各界團結一致，用好國家發展戰略和機遇。

李慧琼認為，習近平所說的國家安全並非單一針對香港，而是整體國家而言。被問到這是否意味港府要加快基本法23條立法進度，她表示尊重政府「23條」立法時間表。

馬逢國︰習近平言論表現對香港掛念

港區人大代表團團長馬逢國指，國家主席習近平提出要紮實推進「一國兩制」及祖國統一大業，表現出對香港朝夕掛念，鼓勵港人做應該做的事，發揮香港更大作用。

他又認為習近平的重要講話提醒了大家在發展期間要不忘維護國家安全，包括技術、科技、金融、生物安全等，認為維護國家安全不是針對香港提出，但基於香港的確在國家發展層面上扮演重要角色，「做得唔好，會拖累國家發展」，故要更加留意國安問題。

陳勇：23條立法如同政治病毒疫苗

代表團副團長吳秋北表示，兩會提及的國民經濟等都有涉及香港，無容置疑令港人振奮，推動新發展格局和貢獻香港。吳秋北又表示，「一國兩制」實踐會影響國家民族復興和建設，政府仍有責任就《基本法》23條立法，並需注意國家安全與發展的關係。

港區人大陳勇形容「國家安全」如同「健康」：「唔會有一日突然唔需要健康㗎嘛？『23條』是政治病毒疫苗、特效藥，令香港可以更加安定繁榮」，強調港府有「23條」立法責任。