林定國指23條立法焦慮杯弓蛇影　「點解聽到兩個數字就緊張？」

政府正推動《基本法》23條立法，律政司司長林定國今日（21日）表示，立法工作是中央交給特區的責任，以維護國家安全，當年社會上的焦慮是杯弓蛇影，「點解聽到兩個數字就感到緊張？」不能以負面情緒掩蓋理性分析。



林定國又指，香港是法治社會，尊重人權自由，在立法時不會「倒自己米」，會在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，而且兩者不是對立，並非有必然衝突，重申期望今年或明年完成。



律政司司長林定國。（林靄怡攝）

律政司司長林定國在港台節目《舊日的足跡》表示，《基本法》第23條是中央交給特區的責任，以維護國家安全，看不到有何大問題。回顧當年未能成功立法，他指當時的社會環境和某些言論令部分人感到焦慮，認為有時是杯弓蛇影，反問「點解聽到兩個數字就感到緊張？」認為市民要面對恐懼，不可以負面情緒掩蓋理性分析的重要性。

稱立法時「無理由倒自己米」會平衡人權自由

林定國又表示，香港是堅持法治的社會，尊重人權自由，在立法時「無理由倒自己米」，立法時必定會堅持法治的原則，在維護國安和保障人權自由之間取得平衡，不應認為兩者必然有衝突。

林定國指，社會對23條的焦慮有時是杯弓蛇影。（資料圖片/張浩維攝）

希望今年或明年完成 會向市民解說

他又指，《香港國安法》涵蓋4類罪行，而《基本法》23條針對7類罪行，相比之下，《基本法》有5類罪行未處理。他希望23條立法今年或明年完成，「唔可能一直拖延憲制責任」當局會參考其他地方的法律制度、法律傳統和當地情況，找出最適合香港、配合國家需要的道路，會在成熟時會提出方案並向市民解說，強調有信心完成任務。

回顧多年法律工作，林定國指出，一個法律制度需要法律人才，20多年前法官大部分是外籍人士，律師人數很少，本地培訓的法律學生亦不多，現時絕大部分法官是土生土長，亦累積足夠經驗，在世界上擁有很高聲譽，本港法律人才也有一定成就，本港不要漠視自己的成就，但亦不要自高自大。

2003年，50萬人遊行反對23條立法。（Kin Cheung／路透社）

稱《國安法》下罵林定國不會被捕

《香港國安法》實施近3年，林定國表示，執法機關和法庭累積經驗，讓市民知道在何種情況下被捕和定罪，他舉例指，《國安法》下市民不能在天星碼頭高叫「香港獨立」，但罵林定國是「絕對無能的律政司司長」則不會被捕。

他稱理解不少人的想法，很多擔心的人選擇逃避和抗拒，形容情況「濕滯」，剝削了認識和理解法律的機會。他指，移民並非今時今日才發生，會尊重每個人的選擇，但要作知情選擇，平衡選擇是基於甚麼原因及有無計算後果，因為之後很難「翻轉頭」，但會「祝福」。

未能連主大律師公會主席 「前無古人，怕且後無來者」

林定國於2017年當選大律師公會主席，惟翌年競逐連任失敗，他笑言自己創造了法律界歷史，成為首位不能成功連任的主席，「前無古人，怕且後無來者」，他分析當年環境複雜，社會政治氣氛比較激烈，各專業團體定性有很不同的意見，也許是「唔好彩」。

不過，他依然認為，法律和政治應盡量分割，否則失去客觀和專業性風險，但部分人則認為法律同政治關係密切，要走得更前推動政治議題，反映業內有兩批持不見意見人士，亦是當時社會的縮影。